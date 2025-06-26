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"Дело вышек Бойко": ГБР завершило расследование в отношении одного из участников преступной организации
Завершено досудебное расследование в отношении одного из фигурантов уголовного производства по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при покупке морских буровых установок, известной как "дело вышек Бойко".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Детали дела
По данным следствия, фигурант уголовного дела действовал как посредник в составе преступной организации, созданной представителями бывшего руководства государства.
Он подыскал, приобрел и организовал деятельность фиктивных компаний-нерезидентов, через которые в 2010-2011 годах вместе с другими соучастниками завладел средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в размере более 404 млн. долларов США.
"Эти средства были направлены на приобретение двух морских самоподъемных буровых установок на основании договоров с компаниями двумя иностранными компаниями. Стоимость буровых платформ была завышена почти вдвое", — отмечают в ГБР.
Кроме того, фигуранты приняли меры по легализации средств, полученных преступным путем, через ряд украинских и иностранных банковских учреждений.
Угрожает до 12 лет заключения
Как сообщают в ДБР, действия обвиняемого квалифицированы по:
- ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации),
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом в особо крупных размерах),
- ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов),
- ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.
Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
"Вышки Бойко": что о них известно
Так называемые "вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название закрепилось из-за фамилии беглого президента Виктора Януковича Юрия Бойко, который возглавлял Министерство энергетики 2011 года и через посредников дороже на 400 млн дол. через подконтрольный ведомству "Черноморнефтегаз" приобрел буровую платформу сингапурского производства.
По этой коррупционной схеме было открыто уголовное производство, были приговоры причастных к делу лиц, но самого Бойко это не задело.
Сами вышки российские военные захватили в 2014-м, а через год отбуксировали ближе к Крыму. После полномасштабного вторжения использовали в качестве вертолетных площадок и размещали радиолокационные станции, которые покрывали практически все море. Их наши бойцы демонтировали и унесли.
Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.
В июне 2021 года в ГБР заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.
В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление АРМА частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.
Позже Кабинет министров передал арестованные активы 26 облгазов в управление "Черноморнефтегаза", входящее в группу "Нефтегаз". Активы были переданы с использованием особой процедуры.
АРМА заключила договор по управлению корпоративными правами "облгазов Фирташа" с "Черноморнефтегазом" в июле 2022 года. подписало дополнительный договор с АО "Черноморнефтегаз" по управлению 26 облгазами, принадлежащими Дмитрию Фирташу.
По результатам 2022 года управляющий — АО "Черноморнефтегаз" — уплатил в государственный бюджет 172 млн грн от управления активами