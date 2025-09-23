Родовище "Старовижівський Буковель": суд поставив крапку у справі про незаконний видобуток піску

Верховний суд виніс остаточне рішення у справі про незаконну розробку родовища піску на території "Старовижівського Буковелю", яке розташоване на Волині. Завдяки принциповій позиції екологічних прокурорів, результати аукціону та дозвіл на видобуток визнано незаконними

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що відомо про справу?

Прокуратура встановила, що у січні 2024 року Держгеонадра продала на електронному аукціоні спеціальний дозвіл на видобуток піску. Однак це родовище розташоване в межах заповідної зони — загальнозоологічного заказника "Смолярівський", а також на території археологічної пам'ятки "Галина Воля-1". Розробка могла призвести до знищення об'єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини.

Рішенням Господарського суду Києва, яке було підтверджено апеляційним, а тепер і Верховним судом, визнано недійсними:

наказ Держгеонадр про видачу дозволу;

результати аукціону;

договір купівлі-продажу спецдозволу на користування надрами.

" Прокурори в судах усіх інстанцій довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника", — зазначили в Офісі генпрокурора.

