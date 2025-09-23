Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Родовище "Старовижівський Буковель": суд поставив крапку у справі про незаконний видобуток піску

пісок
Рішення суду: розробка родовища піску на території "Старовижівського Буковелю" – незаконна / Freepik

Верховний суд виніс остаточне рішення у справі про незаконну розробку родовища піску на території "Старовижівського Буковелю", яке розташоване на Волині. Завдяки принциповій позиції екологічних прокурорів, результати аукціону та дозвіл на видобуток визнано незаконними

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Що відомо про справу?

Прокуратура встановила, що у січні 2024 року Держгеонадра продала на електронному аукціоні спеціальний дозвіл на видобуток піску. Однак це родовище розташоване в межах заповідної зони — загальнозоологічного заказника "Смолярівський", а також на території археологічної пам'ятки "Галина Воля-1". Розробка могла призвести до знищення об'єктів природно-заповідного фонду та культурної спадщини.

Рішенням Господарського суду Києва, яке було підтверджено апеляційним, а тепер і Верховним судом, визнано недійсними:

  • наказ Держгеонадр про видачу дозволу; 
  • результати аукціону; 
  • договір купівлі-продажу спецдозволу на користування надрами.

" Прокурори в судах усіх інстанцій довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону запобігла незаконному використанню земель військового полігону для видобутку надр. Завдяки рішенню суду, компанія-надрокористувач втратила право на видобуток піску.

Автор:
Тетяна Ковальчук