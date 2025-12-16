"Ковальская" перепродала разрешение на добычу песка в акватории Каневского водохранилища

Компания ООО "Ровно-Стройматериалы", которая входит в промышленно-строительную группу "Ковальская" Александра и Сергея Пилипенко, отчуждала специальное разрешение № 6870, предоставленное для добычи песка на месторождении Юшковское в акватории Каневского водохранилища в Обуховском районе Киевской.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info.

Отмечается, что новым пользователем Юшковского месторождения стала компания ООО "Профибудснаб".

Согласно данным YouControl, компания принадлежит Богдану Новикову (миноритарные участники Ульяна Бровчук и Олег Пельц.

Спецразрешение №6870 было получено в конце октября 2025 года на замену предварительного разрешения на геологическое изучение Юшковского участка, предоставленного ООО "Ровно-Стройматериалы" в 2020 году.

По данным издания, площадь Юшковского месторождения составляет около 399 га, а запасы песка (составляют 19 206 тыс. м3, добываемых гидромеханизированным способом для изготовления строительных растворов, дорожного строительства, для использования в качестве компонента вяжущего плотных силикатных бетонов, а также для рекультивации, благоустройства и благоустройства).

"Ковальская" владеет крупнейшим банком речных месторождений песка

Промышленно-строительная группа "Ковальская" в 2022-2023 годах приобрела контроль над несколькими компаниями-недропользователями и участками недр. Банк речных месторождений песка "Ковальской" вышел на одно из первых мест в Украине (по площади участков) и является крупнейшим в Киевском регионе.

В ноябре сообщалось , что компания ООО "Север Стройресурс" из группы "Ковальская" начала добычу песка на месторождении Жавинское в Черниговской области.

Общая мощность песчаных месторождений "Ковальской" в настоящее время достигает до 1 млн тонн в год.

В сентябре Государственная служба геологии и недр Украины согласовала предоставление двух 20-летних спецразрешений на добычу песка в русле реки Днепр в Киевской области. Один из них получила компания, входящая в промышленно-строительную группу "Ковальская".

О "Ковальской"

Промышленно-строительная группа "Ковальскаяу" — один из самых больших вертикально интегрированных холдингов в Украине, сочетающий производство строительных материалов и девелопмент. Корни группы уходят в 1956 году, когда в Киеве действовал Завод железобетонных изделий № 3, который впоследствии стал основой ПБГ "Ковальская".

"Ковальская" завершила около тридцати жилых проектов общей площадью более 700 тысяч кв. м. Кроме жилищного строительства, группа активно расширяет производство. В Киеве группа является крупнейшим производителем бетона с долей более 50% рынка региона.

В настоящее время группа объединяет 13 предприятий в четырех регионах, производящих бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.

Также сообщалось о том, что "Ковальская" откроет завод по производству газобетона. Предприятие планирует заменить на Львовщине утраченный актив группы на юге страны. Строительство первой очереди завода стартовало в 2023 году.