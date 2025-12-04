Газове родовище на Львівщині придбала компанія, пов’язана з ексзаступником керівника "Нафтогазу"

Державна служба геології та надр України реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею у Львівській області за 110 млн грн при початковій ціні в 48,31 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

Любинецьку площу розіграли з шостої спроби

Зазначається, що ділянка з покладами газу природного, нафти, газу, розчиненого у нафті та конденсату у Львівській області надається в користування строком на 20 років з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу.

Аукціон проходив на електронному майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна лота становила 48,31 млн грн, в результаті активної конкуренції між трьома учасниками його вартість зросла більш ніж удвічі – до 110 млн грн. Кошти від його продажу надійдуть до державного бюджету та наповнять Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови.

Видання Nadra.Info пише, що з урахуванням всіх попередніх аукціонів Держгеонадр, нинішня спроба продати спецдозвіл на Любинецьку площу була вже шостою (попередні торги не відбувалися через відсутність учасників).

Хто обійшов компанії Ахметова і Злочевських?

Аукціон відбувся 3 грудня 2025 року на платформі Prozorro.Продажі. ТОВ "Газ-МДС", що входить до групи "Надра-Геоінвест", перемогла у конкуренції з двома компаніями: "Нафтогазсенс" з групи SCM Ріната Ахметова запропонувала 55,5 млн грн, а "Системойлінженерінг", що належить дочкам ексміністра екології Миколи Злочевського, — 110 млн грн. "Газ-МДС" виграла з ціною 110 млн 11 тис. грн.

Оскільки ТОВ "Газ-МДС" на старті запропонувало найвищу ціну, товариство отримало право "останнього слова" під час аукціону, чим і скористалося, запропонувавши на 11 тисяч грн більше за конкурента.

Натомість доньки колишнього міністра екології Миколи Злочевського нещодавно стали власницями компанії ТОВ "Сторенс", яка отримала спецдозвіл на видобування газу на Старобогородчанському родовищі в Івано-Франківській області.

Про зв'язок "Надра-Геоінвест" з Олександром Кацубою

За даними YouControl, компанія "Надра-Геоінвест" належить Олександру Гузенку та його дочці Тетяні Гузенко. Група "Надра-Геоінвест" увійшла в топ-3 приватних газовидобувних компаній України в 2023 році. В ExPro писали, що, за повідомленнями ЗМІ, Тетяна Гузенко була дружиною Олесандра Кацуби, який працював заступником голови НАК "Нафтогаз України". Розлучення 2017 року формально було оформлене, але, за даними медіа, вони продовжують підтримувати особисті контакти. Журналісти Радіо Свобода відслідковували їхні спільні подорожі до Гагри, Камчатки та Кіліманджаро.

Олександр Кацуба був заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" у 2012–2014 роках. У 2017 році його засудили за створення злочинної організації, розтрату майна у великих розмірах, службове підроблення та замах на розтрату. За версією слідства, Кацуба допоміг компанії Сергія Курченка "Газ України 2020" незаконно заволодіти 450 млн грн НАК "Нафтогаз" та намагався заволодіти ще 5,1 млрд грн через схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Він уклав угоду про визнання винуватості, відшкодував державі 100 млн грн, отримав покарання 1 рік 5 місяців позбавлення волі та провів 8 місяців у СІЗО.

Інтерв'ю з Олександром Кацубою на Delo.ua читайте за посиланням.