Доньки ексміністра Злочевського купили компанію з родовищем газу в Івано-Франківській області

Доньки колишнього міністра екології Миколи Злочевського — Анна та Каріна Злочевські — стали власницями компанії ТОВ "Сторенс", яка отримала спецдозвіл на видобування газу на Старобогородчанському родовищі в Івано-Франківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що компанія "Сторенс" у грудні 2024 року придбала на вторинному ринку спецдозвіл на видобування газу в Івано-Франківській області, а згодом — почала розширювати активи у сфері надрокористування і двічі змінило власників: в травні 2025 року замість Павла Вишенського став Олександр Кірімов, а у вересні – Роман Чумак.

Сестри Злочевські купили компанію з родовищем газу

14-16 жовтня сестри Злочевські через кіпрську компанію Diloretio Holdings LTD стали бенефіціарами ТОВ "Сторенс".

Днями стало відомо, що на "Сторенс" переоформили ще три спецдозволи на користування нафтогазоносними надрами — два в Луганській і один у Волинській області. Відповідне відчуження погоджене наказом голови Держгеонадр Олега Гоцинця 5 листопада 2025 року. Внаслідок цього ТОВ "Сторенс" отримала спецдозволи на:

Вергунське родовище в Луганській області — спецдозвіл, раніше виданий ТОВ "Куб-Газ", на видобування нафти, природного газу та супутнього гелію;

Крутогорівське родовище (також у Луганській області) — спецдозвіл ТОВ "Куб-Газ" на видобування нафти, газу, конденсату, а також етану, пропану, бутанів, гелію, газу сланцевих товщ і центрально-басейнового типу;

Загорівська площа у Волинській області — спецдозвіл ТОВ "Енергогазтренд" на видобування нафти, газу та конденсату.

Вергунське та Крутогорівське родовища розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними YouControl, компанія "Куб-Газ" також належить сестрам Злочевським — через кіпрську Kubgaz Holdings Limited, тоді як "Енергогазтренд" контролює бізнесмен Віталій Шилін.

Компанії Анни та Каріни Злочевські були серед лідерів за кількістю відчужень ліцензій у 2023–2024 роках. За ці роки сестри перепродали щонайменше шість спецдозволів на видобуток.

Крім компанії "Сторенс", правами на користування нафтогазоносними надрами на Івано-Франківщині володіють "Парі" Злочевських і "Надрагаз" (Злочевські і Роман Керницький).

Справа Злочевського

Анна і Каріна Злочевська є дочками колишнього міністра екології і природних ресурсів України часів президенства Віктора Януковича Миколи Злочевського.

У липні 2020 року НАБУ і САП повідомили Миколі Злочевському про підозру в організації надання $5 млн неправомірної вигоди їхнім керівникам за закриття справи про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком. Згодом Злочевського оголосили в розшук. А у серпні 2020 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра.

Злочевський також є кінцевим бенефіціаром Burisma Holdings – однієї із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні, яка зареєстрована на Кіпрі.

Як раніше повідомляли ЗМІ, СБУ з 2023 року розслідує, як Burisma у 2004-2012 роках отримувала спецдозволи на користування надрами (при тому, що Злочевський на той час обіймав різні держпосади). Але про результати розслідування до цього часу досі нічого не відомо.

Раніше Верховний Суд поставив крапку у справі про визнання недійсним і скасування спеціального дозволу, наданого компанії ТзОВ "Парі Нафтогаз", що належить сестрам Злочевським, на видобування нафти, газу і конденсату на родовищі Семигинівське у Львівській області.