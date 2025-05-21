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Компанії дочок Злочевського суд відмовився скасувати спецдозвіл на нафтове родовище у Львівській області
Верховний Суд поставив крапку у справі про визнання недійсним і скасування спеціального дозволу, наданого компанії ТзОВ "Парі Нафтогаз" на видобування нафти, газу і конденсату на родовищі Семигинівське у Львівській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info з посиланням на постанову Верховного суду.
Спецдозвіл № 5398 був наданий компанії ТзОВ "Парі Нафтогаз" ще в жовтні 2011 року.
У Львівській обласній прокуратурі вирішили оскаржити спецдозвіл через майже 13 років після ознайомлення з усіма документами, на підставі яких компанія отримала право на користування надрами. Але не змогли переконати суди, що причини пропуску строку звернення із позовом були поважними.
Семигинівське нафтове родовище розташоване у Стрийському районі Львівської області
Про ТзОВ "Парі Нафтогаз"
ТзОВ "Парі Нафтогаз" - українська видобувна компанія, яка є незалежним оператором з геологічної розвідки, промислової розробки родовищ, видобутку та реалізації природного газу у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Компанія володіє спецдозволами на користування надрами наступних нафтогазових родовищ та площ на Західній Україні: Чемигівська, Чуквинська і Перемишлянська площі, Нікловицьке, Семигинівське, Пилипівське та Шереметівське родовища.
Власниками ТзОВ "Парі Нафтогаз" є Анна Злочевська та Каріна Злочевська – дочки колишнього міністра екології і природних ресурсів часів президенства Віктора Януковича Миколи Злочевського.
У липні 2020 року НАБУ і САП повідомили Миколі Злочевському про підозру в організації надання $5 млн неправомірної вигоди їхнім керівникам за закриття справи про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком. Згодом Злочевського оголосили в розшук. А у серпні 2020 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра.
Злочевський також є кінцевим бенефіціаром Burisma Holdings – однієї із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні, яка зареєстрована на Кіпрі.
Як раніше повідомляли ЗМІ, СБУ з 2023 року розслідує, як Burisma у 2004-2012 роках отримувала спецдозволи на користування надрами (при тому, що Злочевський на той час обіймав різні держпосади). Але про результати розслідування до цього часу досі нічого не відомо.