Компании дочерей Злочевского суд отказался отменить спецразрешение на нефтяное месторождение во Львовской области

Верховный Суд поставил точку по делу о признании недействительным и отмене специального разрешения, предоставленного компании ООО "Пари Нафтогаз" на добычу нефти, газа и конденсата на Семигиновском месторождении во Львовской области.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает nadra.info со ссылкой на постановление Верховного суда.

Спецразрешение №5398 было предоставлено компании ООО "Пари Нафтогаз" еще в октябре 2011 года.

Во Львовской областной прокуратуре решили обжаловать спецразрешение почти через 13 лет после ознакомления со всеми документами, на основании которых компания получила право на пользование недрами. Но не смогли убедить суды, что причины пропуска срока обращения с иском были уважительными.

Семигиновское нефтяное месторождение расположено в Стрыйском районе Львовской области

Про "Пари Нафтогаз"

ООО "Пари Нафтогаз" — украинская добывающая компания, являющаяся независимым оператором по геологической разведке, промышленной разработке месторождений, добыче и реализации природного газа во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Компания владеет спецразрешениями на пользование недрами следующих нефтегазовых месторождений и площадей на Западной Украине: Чемиговская, Чуквинская и Перемышлянская площади, Никловицкое, Семигиновское, Филипповское и Шереметовское месторождения.

Владельцами ООО "Пари Нафтогаз" являются Анна Злочевская и Карина Злочевская – дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николая Злочевского.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили Николаю Злочевскому о подозрении в организации предоставления $5 млн неправомерной выгоды их руководителям за закрытие дела о завладении рефинансированием Национального банка "Реал банком". Впоследствии Злочевского объявили в розыск. А в августе 2020 Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра.

Злочевский также является конечным бенефициаром Burisma Holdings – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, зарегистрированной на Кипре.

Как ранее сообщали СМИ, СБУ с 2023 года расследует, как Burisma в 2004-2012 годах получала спецразрешения на пользование недрами (при том, что Злочевский в то время занимал разные госдолжности). Но о результатах расследования до сих пор ничего не известно.