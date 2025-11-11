Дочери экс-министра Злочевского купили компанию с месторождением газа в Ивано-Франковской области

Дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского — Анна и Карина Злочевские — стали владелицами компании ООО "Сторенс", которая получила спецразрешение на добычу газа на Старобогородчанском месторождении в Ивано-Франковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что компания "Сторенс" в декабре 2024 года приобрела на вторичном рынке спецразрешение на добычу газа в Ивано-Франковской области, а впоследствии начала расширять активы в сфере недропользования и дважды сменило собственников: в мае 2025 года вместо Павла Вишенского стал макмак Александр Киримов.

Сестры Злочевские купили компанию с месторождением газа

14-16 октября сестры Злочевски из-за кипрской компании Diloretio Holdings LTD стали бенефициарами ООО "Сторенс".

На днях стало известно, что на "Сторенс" переоформили еще три спецразрешения на пользование нефтегазоносными недрами — два в Луганской и одно в Волынской области. Соответствующее отчуждение согласованное приказом председателя Госгеонедр Олега Гоцинца 5 ноября 2025 года. В результате этого ООО "Сторенс" получило спецразрешения на:

Вергунское месторождение в Луганской области - спецразрешение, ранее выданное ООО "Куб-Газ", на добычу нефти, природного газа и сопутствующего гелия;

Крутогоровское месторождение (также в Луганской области) - спецразрешение ООО "Куб-Газ" на добычу нефти, газа, конденсата, а также этана, пропана, бутанов, гелия, газа сланцевых толщ и центрально-бассейнового типа;

Загоровская площадь в Волынской области - спецразрешение ООО "Энергогазтренд" на добычу нефти, газа и конденсата.

Вергунское и Крутогоровское месторождения расположены на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным YouControl, компания "Куб-Газ" также принадлежит сестрам Злочевским - через кипрскую Kubgaz Holdings Limited, в то время как "Энергогазтренд" контролирует бизнесмен Виталий Шилин.

Компании Анны и Карины Злочевски были среди лидеров по количеству отчуждений лицензий в 2023-2024 годах. За эти годы сестры перепродали по меньшей мере шесть спецразрешений на добычу.

Помимо компании "Сторенс", правами на пользование нефтегазоносными недрами в Ивано-Франковской области обладают "Пари" Злочевских и "Надрагаз" (Злочевские и Роман Керницкий).

Дело Злочевского

Анна и Карина Злочевская являются дочерьми бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен президентства Виктора Януковича Николая Злочевского .

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили Николаю Злочевскому о подозрении в организации предоставления $5 млн неправомерной выгоды их руководителям за закрытие дела о завладении рефинансированием Национального банка "Реал банком". Впоследствии Злочевского объявили в розыск. А в августе 2020 Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра.

Злочевский также является конечным бенефициаром Burisma Holdings – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, зарегистрированной на Кипре.

Как ранее сообщали СМИ, СБУ с 2023 года расследует, как Burisma в 2004-2012 годах получала спецразрешения на пользование недрами (при том, что Злочевский в то время занимал разные госдолжности). Но о результатах расследования до сих пор ничего не известно.

Ранее Верховный Суд поставил точку по делу о признании недействительным и отмене специального разрешения, предоставленного принадлежащей сестрам Злочевским компании ООО "Пари Нафтогаз" на добычу нефти, газа и конденсата на месторождении Семигиновское во Львовской области.