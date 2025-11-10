Несмотря на наличие родственных связей между компаниями, суд отменил решение о сговоре на аукционе Госгеонадр

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции об отмене решения Антимонопольного комитета Украины, которым за сговор были наказаны участники аукциона Госгеонадр по продаже спецразрешения на добычу торфа месторождения "Под Бором" в Ивано-Франковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на постановление апелляции.

Как прошел аукцион

Издание напоминает, что разрешение на месторождение торфа "Под Бором" Госгеонадра разыгрывала в сентябре 2023 года со стартовой ценой 1,4 млн грн .

В торгах участвовало 8 компаний. Победило ООО "Меткон плюс" со ставкой 60 млн грн, но его дисквалифицировали, и право выкупить лот перешло в ООО "Рожнятов торф" - за 35,2 млн грн .

Аукцион состоялся на фоне судебного спора за месторождение и просьбу бывшего владельца спецразрешения ЧАО "Ивано-Франковскторф" снять участок недр с торгов.

Сговор на торгах

Впоследствии три участника аукциона (ООО "Планета комфорт", ООО "Святой ужин" и ООО "Зеленое воскресенье") обратились в АМКУ относительно возможных антиконкурентных согласованных действий и искажения результатов аукциона компаниями ООО "Меткон плюс" и ООО "Рожнятов торф".

В марте 2024 года АМКУ начал рассмотрение дела и в ноябре – оштрафовал участников торгов за сговор. По мнению регулятора, материалы дела доказывают совокупность обстоятельств, свидетельствующих о совершении участниками нарушения при подготовке и участии в аукционе Госгеонадр.

К таким обстоятельствам относятся взаимосвязь между компаниями и должностными лицами и учредителями (в частности, через финансовую помощь от связанной с конкурентами компании, родственные связи, трудоустройство соучредительницы ООО "Рожнятов торф" в должности ведущего инженера компании ООО "Меткон плюс" в период проведения аукциона), совместное коммуникация между ними, синхронность действий, а также действия ООО "Меткон Плюс", направленные на обеспечение победы ООО "Рожнятов Торф" (вероятно, речь идет о неподписании первой компанией договора купли-продажи спецразрешения, после чего ее дисквалифицировали, и право выкупить лот перешло ко второй).

Кроме того, решение АМКУ о сговоре (координации действий) между участниками торгов является основанием для судебного обжалования и отмены спецразрешения на пользование недрами.

Суд встал на сторону недропользователя

ООО "Рожнятов торф" обратилось в суд, утверждая, что у АМКУ нет достаточных доказательств, свидетельствующих о сговоре на торгах.

Также недропользователь опровергал упреки АМКУ относительно происхождения средств для уплаты гарантийного взноса для участия в торгах, обращал внимание на неучтенную техническую ошибку в делах и объяснял синхронность в действиях участников аукциона не сговором, а стечением обстоятельств.

Наличие же родственных связей между должностным лицом одной компании и учредителем другой – не свидетельствуют автоматически об обмене информацией об участии в аукционе и совершении нарушения антиконкурентного законодательства. А должность ведущего инженера ООО "Меткон плюс", занимаемая соучредителем ООО "Рожнятов торф", не является проблемой, поскольку не предусматривала руководящего влияния на деятельность компании.

22 мая 2025 года на сторону недропользователя стал Хозяйственный суд города Киева, а уже в октябре 2025 года – ПАГС, постановление которого вступило в законную силу в день провозглашения.

Согласно YouControl, ООО "Меткон плюс" (г. Винница) контролирует Вячеслав Бабицкий , ООО "Рожнятов торф" (Ивано-Франковская обл.) – Ярослав Рипневский и Наталья Диброва.

