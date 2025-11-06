Компания Ахметова и Шеветовского выиграла аукцион на добычу глины в Закарпатье

Компания "МР Инвест", которую на 75,5% контролирует Ринат Ахметов через "Юмджи Инвест", одержала победу на аукционе на добычу глины. Предметом торгов было специальное разрешение на пользование недрами Ирлявского участка на Закарпатье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Торги прошли в среду, 5 ноября со стартовой ценой 4 715 200 грн. Срок действия разрешения составляет 10 лет, он предполагает геологическое изучение месторождения и последующую добычу глины.

Еще на первом этапе закрытых ценовых предложений ООО "МР Инвест" предложила за лот чуть более 9,3 млн грн и в конечном итоге со ставкой 10 млн и 1000 гривен победила единственного конкурента - ООО "Имекс Минералс" Татьяны Черезовой и Виталия Кравченко, который на старте предлагал по спецразрешению более 5 ровно.

По данным аукционной документации, опубликованной на Ubiz.ua, на Ирлявском участке планируется изучать в качестве полезного ископаемого светлую глину (пригодную для производства керамических строительных материалов: облицовочной керамики, фасадной керамики, керамогранита) и желто-бурую глину (пригодную для грубой глины) как сырье.

Это отвечает требованиям ДСТУ Б В.2.7-60-97 "Строительные материалы. Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. Классификация".

Ожидаемая средняя мощность полезного ископаемого – 4,2 м, запасы – 1,1 млн м 3 .

Ирлявский участок глины находится в Ужгородском районе, между Мукачево и Ужгородом.

Как пишет Nadra.info, партнером Ахметова в разработке месторождения будет закарпатское ООО "Терагресс" Валентина Шеветовского (основателя Golden Tile, производителя и экспортера керамической плитки и керамогранита в Украине). Этой компании принадлежат 24,5% "МР Инвест".

