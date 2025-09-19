Запланована подія 2

Запасы критических и стратегических полезных ископаемых в Украине верифицированы по системе РКООН

Государственная служба геологии и недр Украины опубликовала отчет о верификации запасов стратегических и критических полезных ископаемых с применением международной системы классификации Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных Наций (РКООН).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Госгеонадра.

Это стало важным этапом в рамках выполнения Плана Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Председатель Госгеонедр Олег Гоцинец подчеркнул, что внедрение международных стандартов поможет Украине интегрироваться в глобальную систему управления минеральными ресурсами. По его словам, это повышает прозрачность данных, делает страну более привлекательной для инвестиций и укрепляет ее роль в обеспечении сырьевой безопасности Европы.

Украина владеет уникальной минерально-сырьевой базой и входит в число ведущих мировых производителей ряда важных ресурсов, в частности марганца, титана и графита.

Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых провела переоценку и проверку запасов стратегических и критических материалов. В отчет вошли данные о ресурсной базе месторождений и участков недр с залежями алюминия, барита, ванадия, германия, графита, железа, золота, калийных и магниевых солей, лития, марганца, никеля, руд редких и редкоземельных металлов, серебра, строн циркон.

РКООН определяет ресурсы на основе трех ключевых критериев:

  • E – оценка экологических, социальных и экономических условий, определяющих жизнеспособность проекта;
  • F – техническая и технологическая обоснованность разработки;
  • G – достоверность оценки объемов продукции, которую можно получить.

Таким образом, отчет стал важным шагом для внедрения принципов устойчивого управления ресурсами и приведения оценки украинских недр в соответствие с мировыми стандартами.

Напомним, недавно объявлен конкурс СРП на участок Добра, который должен определить инвестора для поиска и разработки металлических полезных ископаемых.

Добавим, Кабинет министров еще в 2023 году утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

Автор:
Татьяна Гойденко