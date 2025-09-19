Запаси критичних і стратегічних корисних копалин в Україні верифіковано за системою РКООН

Державна служба геології та надр України опублікувала звіт про верифікацію запасів стратегічних і критичних корисних копалин із застосуванням міжнародної системи класифікації Рамкової класифікації ресурсів Організації Об’єднаних Націй (РКООН).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держгеонадра.

Це стало важливим етапом у межах виконання Плану Ukraine Facility на 2024–2027 роки.

Голова Держгеонадр Олег Гоцинець підкреслив, що впровадження міжнародних стандартів допоможе Україні інтегруватися у глобальну систему управління мінеральними ресурсами. За його словами, це підвищує прозорість та достовірність даних, робить країну більш привабливою для інвестицій і зміцнює її роль у забезпеченні сировинної безпеки Європи.

Україна володіє унікальною мінерально-сировинною базою та входить до числа провідних світових виробників низки важливих ресурсів, зокрема марганцю, титану та графіту.

Державна комісія України по запасах корисних копалин провела переоцінку та перевірку запасів стратегічних і критичних матеріалів. До звіту увійшли дані щодо ресурсної бази родовищ і ділянок надр з покладами алюмінію, бариту, ванадію, германію, графіту, заліза, золота, калійних і магнієвих солей, літію, марганцю, нікелю, руд рідкісних та рідкісноземельних металів, срібла, стронцію, танталу, ніобію, титану й циркону.

РКООН визначає ресурси на основі трьох ключових критеріїв:

E – оцінка екологічних, соціальних та економічних умов, що визначають життєздатність проєкту;

F – технічна й технологічна обґрунтованість розробки;

G – достовірність оцінки обсягів продукції, яку можна отримати.

Таким чином, звіт став важливим кроком для впровадження принципів сталого управління ресурсами та приведення оцінки українських надр у відповідність до світових стандартів.

Нагадаємо, нещодавно оголошено конкурс УРП на ділянку Добра, який має визначити інвестора для пошуку та розробки металічних корисних копалин.

Додамо, Кабінет міністрів ще 2023 року затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.