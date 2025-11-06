Компанія Ахметова і Шеветовського виграла аукціон на видобуток глини на Закарпатті

Компанія "МР Інвест", яку на 75,5% контролює Рінат Ахметов через "Юмджи Інвест", здобула перемогу на аукціоні на видобуток глини. Предметом торгів був спеціальний дозвіл на користування надрами Ірлявської ділянки на Закарпатті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Торги відбулися в середу, 5 листопада зі стартовою ціною 4 715 200 грн. Термін дії дозволу становить 10 років, він передбачає геологічне вивчення родовища й подальше видобування глини.

Ще на першому етапі закритих цінових пропозицій ТОВ "МР Інвест" запропонувала за лот трохи більше 9,3 млн грн і зрештою зі ставкою 10 млн і 1000 гривень перемогла єдиного конкурента – ТОВ "Імекс Мінералс" Тетяни Черезової та Віталія Кравченка, який на старті пропонував за спецдозвіл понад 5,8 млн грн, а завершив торги зі ставкою 10 млн грн рівно.

За даними аукціонної документації, опублікованій на Ubiz.ua, на Ірлявській ділянці планується вивчати як корисну копалину світлу глину (придатну для виробництва керамічних будівельних матеріалів: облицювальної кераміки, фасадної кераміки, керамограніту) та жовто-буру глину (придатну для рядової цегли і виробів грубої кераміки), для подальшого використання їх як сировини.

Це відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-60-97 "Будівельні матеріали. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація".

Очікувана середня потужність корисної копалини – 4,2 м, запаси – 1,1 млн м3.

Ірлявська ділянка глини знаходиться в Ужгородському районі, між Мукачевом і Ужгородом.

Як пише Nadra.info, партнером Ахметова у розробці родовища буде закарпатське ТОВ "Террагрес" Валентина Шеветовського (засновника Golden Tile, виробника та експортера керамічної плитки та керамограніту в Україні). Цій компанії належать 24,5% "МР Інвест".

