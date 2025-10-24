Запланована подія 2

Госгеонедра сняла с аукциона нефтегазовый участок на Буковине: что стало причиной

Отменен аукцион на газовый участок Испасская

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонадра) отменила продажу специального разрешения на пользование недрами участка Испасская в Вижницком районе Черновицкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает NADRA.INFO со ссылкой на приказ главы Госгеонедр Олега Гоцинца.

Лот был снят с аукциона в связи с отменой соответствующего решения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства от 25.08.2025 № 77-01/56523-03. Именно этим решением участок "Испасская" предлагалось включить в список объектов для продажи.

Ранее планировалось, что сквозное 20-летнее разрешение на добычу природного газа на этом участке будет разыграно 11 декабря 2025 вместе с тремя другими нефтегазовыми лотами.

Об Испасском участке

Испасский участок расположен в Вижницком районе Черновицкой области. Стартовая стоимость продажи спецразрешения – 691,2 тыс. грн (без НДС). Площадь участка – 2,4 км кв.

Начиная с 1945 г. и до 1991 г., в юго-восточной части Бильче-Волыцкой зоны проводилось структурно-поисковое бурение с целью поиска нефтегазоносных структур.  

Напомним, в сентябре Госгеонадра объявила о проведении новых аукционов по продаже четырех спецразрешений на использование нефтегазовых участков: Островского, Испасского, Венеславовского и Новодиканского. Все лоты были номинированы недропользователями.

Автор:
Татьяна Бессараб