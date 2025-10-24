Держгеонадра зняла з аукціону нафтогазову ділянку на Буковині: що стало причиною

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) скасувала продаж спеціального дозволу на користування надрами ділянки Іспаська у Вижницькому районі Чернівецької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на наказ голови Держгеонадр Олега Гоцинця.

Лот було знято з аукціону у зв'язку зі скасуванням відповідного рішення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.08.2025 № 77-01/56523-03. Саме цим рішенням ділянку "Іспаська" пропонувалося включити до переліку об'єктів для продажу.

Раніше планувалося, що наскрізний 20-річний дозвіл на видобуток природного газу на цій ділянці буде розіграно 11 грудня 2025 року разом із трьома іншими нафтогазовими лотами.

Про Іспаську ділянку

Іспаська ділянка розташована у Вижницькому районі Чернівецької області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 691,2 тис. грн (без ПДВ). Площа ділянки – 2,4 км кв.

Починаючи з 1945 р. і по 1991 р., в південно-східній частині Більче-Волицької зони проводилось структурно-пошукове буріння з метою пошуків нафтогазоносних структур.

Нагадаємо, у вересні Держгеонадра оголосила про проведення нових аукціонів з продажу чотирьох спецдозволів на користування нафтогазовими ділянками: Острівської, Іспаської, Венеславівської та Новодиканської. Усі лоти були номіновані надрокористувачами.