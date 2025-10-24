Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держгеонадра зняла з аукціону нафтогазову ділянку на Буковині: що стало причиною

газ
Скасовано аукціон на газову ділянку Іспаська / Depositphotos

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) скасувала продаж спеціального дозволу на користування надрами ділянки Іспаська у Вижницькому районі Чернівецької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на наказ голови Держгеонадр Олега Гоцинця.

Лот було знято з аукціону у зв'язку зі скасуванням відповідного рішення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.08.2025 № 77-01/56523-03. Саме цим рішенням ділянку "Іспаська" пропонувалося включити до переліку об'єктів для продажу.

Раніше планувалося, що наскрізний 20-річний дозвіл на видобуток природного газу на цій ділянці буде розіграно 11 грудня 2025 року разом із трьома іншими нафтогазовими лотами.

Про Іспаську ділянку

Іспаська ділянка розташована у Вижницькому районі Чернівецької області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 691,2 тис. грн (без ПДВ). Площа ділянки – 2,4 км кв.

Починаючи з 1945 р. і по 1991 р., в південно-східній частині Більче-Волицької зони проводилось структурно-пошукове буріння з метою пошуків нафтогазоносних структур. 

Нагадаємо, у вересні Держгеонадра оголосила про проведення нових аукціонів з продажу чотирьох спецдозволів на користування нафтогазовими ділянками: Острівської, Іспаської, Венеславівської та Новодиканської. Усі лоти були номіновані надрокористувачами.

Автор:
Тетяна Бесараб