Україна виставила на аукціон чотири нафтогазові ділянки за 516,5 млн грн

Державна служба геології та надр України оголосила про проведення нових аукціонів з продажу чотирьох спецдозволів на користування нафтогазовими ділянками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба геології та надр.

Голова Служби Олег Гоцинець наголосив, що видача спеціальних дозволів на користування надрами через електронні аукціони забезпечує чесну конкуренцію. Він зазначив, що переможцем стає учасник, який запропонує найвищу ціну, що, своєю чергою, дозволяє встановити ринкову вартість спецдозволу.

Держгеонадра оголосила аукціон з продажу чотирьох нафтогазових площ: Острівської, Іспаської, Венеславівської та Новодиканської. Усі лоти були номіновані надрокористувачами.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються на 20 років. Загальна стартова ціна лотів становить 516,5 млн грн (без урахування ПДВ).

Торги відбудуться 11 грудня 2025 року на платформі "Прозорро.Продажі" в режимі реального часу.

Острівська площа

Острівська площа розташована у межах Яворівського та Самбірського районів Львівської області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 105,3 млн грн (без ПДВ). Площа ділянки – 121,85 км кв. Поблизу площі розташовані Пинянське, Залужанське, Нікловицьке газові та Макунівське газоконденсатне родовища. Ініціатор торгів – ПП "Нордік" з Групи Західнадрасервіс.

Іспаська ділянка

Іспаська ділянка розташована у Вижницькому районі Чернівецької області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 691,2 тис. грн (без ПДВ). Площа ділянки – 2,4 км кв. Починаючи з 1945 р. і по 1991 р., в південно-східній частині Більче-Волицької зони проводилось структурно-пошукове буріння з метою пошуків нафтогазоносних структур. Ініціатор торгів – ТОВ "Захід Альянс Груп".

Венеславівська ділянка

Венеславівська ділянка розташована у Миргородському районі Полтавської області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 41,1 млн грн (без ПДВ). Площа ділянки – 47,6 км кв. Район розташування Венеславівської ділянки відноситься до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району, де відкриті Яблунівське, Глинсько-Розбишівське і Харківцівське нафтогазаконденсатні родовища та Свистунківсько-Червонолуцьке, Клинсько-Краснознам’янське, Середняківське газоконденсатні родовища. Ініціатор торгів – ТОВ "Нафтахімгруп".

Новодиканська площа

Новодиканська площа розташована у межах Миргородського та Полтавського районів Полтавської області. Стартова вартість продажу спецдозволу – 369,5 млн грн (без ПДВ). Площа ділянки – 371,37 км кв. Ділянка надр знаходиться в межах Глинсько-Солохівського, Руденківсько-Пролетарського нафтогазоносних районів у південній прибортовій частині Дніпровсько-Донецької западини. Ініціатор торгів – АТ "Укргазвидобування".

Раніше Кабмін оголосив конкурс на укладення угод про розподіл продукції (УРП) для двох нафтогазових ділянок — Свічанської та Межигірської, розташованих на заході країни. Таке рішення прийнято з метою залучення інвестицій в пошук і видобуток вуглеводнів.