Украина выставила на аукцион четыре нефтегазовых участка за 516,5 млн грн

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении новых аукционов по продаже четырех спецразрешений на пользование нефтегазовыми участками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба геологии и недр.

Председатель Службы Олег Гоцинец подчеркнул, что выдача специальных разрешений на использование недр через электронные аукционы обеспечивает честную конкуренцию. Он отметил, что победителем становится участник, который предложит самую высокую цену, что, в свою очередь, позволяет установить рыночную стоимость спецразрешения.

Госгеонадра объявила аукцион по продаже четырех нефтегазовых площадей: Островской, Испасской, Венеславовской и Новодиканской. Все лоты были номинированы недропользователями.

Специальные разрешения на пользование недрами предоставляются на 20 лет. Общая стартовая цена лотов составляет 516,5 млн. грн (без учета НДС).

Торги пройдут 11 декабря 2025 года на платформе "Прозорро.Продажи" в режиме реального времени.

Островская площадь

Островская площадь находится в пределах Яворивского и Самборского районов Львовской области. Стартовая стоимость продажи спецразрешения – 105,3 млн грн (без НДС). Площадь участка – 121,85 км кв. Вблизи площади расположены Пинянское, Залужанское, Никловичское газовые и Макуновское газоконденсатные месторождения. Инициатор торгов – ЧП "Нордик" из Группы Западнаядрасервис.

Испасский участок

Испасский участок расположен в Вижницком районе Черновицкой области. Стартовая стоимость продажи спецразрешения – 691,2 тыс. грн (без НДС). Площадь участка – 2,4 км кв. Начиная с 1945 г. и до 1991 г., в юго-восточной части Бильче-Волыцкой зоны проводилось структурно-поисковое бурение с целью поиска нефтегазоносных структур. Инициатор торгов – ООО "Запад Альянс Групп".

Венеславский участок

Венеславовский участок расположен в Миргородском районе Полтавской области. Стартовая стоимость продажи спецразрешения – 41,1 млн грн (без НДС). Площадь участка – 47,6 км кв. Район расположения Венеславовского участка относится к Глинско-Солоховскому газонефтеносному району, где открыты Яблоновское, Глинско-Розбышевское и Харьковцевское нефтегазоконденсатные месторождения и Свистунковско-Краснолуцкое, Клинско-Краснознаменское, Среднековское газо. Инициатор торгов – ООО "Нефтехимгрупп".

Новодиканская площадь

Новодиканская площадь находится в пределах Миргородского и Полтавского районов Полтавской области. Стартовая стоимость продажи спецразрешения – 369,5 млн грн (без НДС). Площадь участка – 371,37 км кв. Участок недр находится в пределах Глинско-Солоховского, Руденковско-Пролетарского нефтегазоносных районов в южной прибортовой части Днепровско-Донецкой впадины. Инициатор торгов – АО "Укргаздобыча".

Ранее Кабмин объявил конкурс на заключение соглашений о распределении продукции (СРП) для двух нефтегазовых участков - Свичанского и Межигорского, расположенных на западе страны. Такое решение принято с целью привлечения инвестиций в поиск и добычу углеводородов.