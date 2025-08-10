Запланована подія 2

Держгеонадра погодили зміну власників спецдозволів на підземні води у Львівській та Харківській областях

Родовища підземних вод у Львові та Харкові змінили користувачів / Depositphotos

Державна служба геології та надр України погодила зміну користувачів двох спеціальних дозволів на видобування підземних вод у Львівській та Харківській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Nadra.info.

Відповідно до наказу Держгеонадр № 266 від 6 серпня 2025 року, ПрАТ "Люботинський завод "Продтовари" передав спецдозвіл № 5321 на видобування питних підземних вод родовища Люботинське-3 (свердловина № 2/02) в Харківській області компанії ТОВ "Декс-М".

У Львівській області дозвіл № 6451 на видобування мінеральних природних столових підземних вод Бистрівського родовища (свердловина № 9807/26) було відчужено від ТОВ "Фірма Т.С.Б." на користь ТОВ "Надра-Т". Для "Надра-Т" це вже третій спеціальний дозвіл на видобування підземних вод.

Згідно з даними YouControl, ПрАТ "Люботинський завод "Продтовари", контрольоване Артуром Прістрером та Сергієм Пʼятаком, знаходиться в стані банкрутства з лютого 2025 року. Новим власником спецдозволу в Харківській області є ТОВ "Декс-М", яким володіють Нікіта Коритін і Павло Костильов.

ТОВ "Фірма Т.С.Б." контролює Сергій Васильєв, а ТОВ "Надра-Т" — Томаш Фіала та Олександр Свіщов.

Нагадаємо, Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами почав працювати з 1 квітня. З того часу  спецдозвіл можна отримати в електронній формі у вигляді витягу з Реєстру.

Автор:
Тетяна Гойденко