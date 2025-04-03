Держреєстр спецдозволів на користування надрами запустили в Україні

З 1 квітня в Україні почав працювати Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами. Відтепер спецдозвіл видається в електронній формі у вигляді витягу з Реєстру.

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Про це повідомила Державна служба геології та надр України.

Зазначається, що Реєстр є складовою частиною Єдиною державної електронної геоінформаційної системи користування надрами. Доступ до системи здійснюється через Державний геологічний портал.

Яка інформація у Реєстрі

Як повідомляється, до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами вноситься інформація про:

об’єкт Реєстру з урахуванням вимог Кодексу України про надра та Закону України "Про нафту і газ";

відомості про дату, строк дії й підставу видачі спеціального дозволу на користування надрами;

продовження строку та внесення до нього змін;

вид і мету користування надрами;

відомості про ділянку надр;

джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування надрами (державні або недержавні кошти);

особливі умови, відомості про власника та про погодження надання дозволу;

дані угоди про умови користування надрами або угоди про розподіл продукції.

Дозвіл на користування надрами надається у формі витягу

У Держгеонадра підкреслюють, що відтепер спеціальний дозвіл на користування надрами надається у формі витягу з Реєстру в електронній формі, що формується засобами електронного кабінету Єдиної геоінформаційної системи, електронного кабінету надрокористувача, а також електронних кабінетів Єдиної екологічної платформи "ЕкоСистема". Інформація, що міститься у витягу з Реєстру, є актуальною та достовірною на дату його формування.

У Держгеонадра наголошують, що на час дії воєнного стану доступ до ресурсу тимчасово обмежений за винятком правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

"З 1 квітня розпочалася промислова експлуатація Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Сервіс передбачає облік відомостей щодо спеціальних дозволів на користування надрами", –зауважив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Він додав, що зараз готуються до впровадження держреєстри артезіанських та нафтових і газових свердловин".

Зауважимо, 3 482 дійсні спеціальні дозволи на користування українськими надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Значна частина спецдозволів сконцентрована в руках корпоративних груп та осіб, які перебувають під санкціями. Наприклад, група Дмитра Фірташа володіє дозволами на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію, тоді як компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, мають спецдозволи на марганцеві руди.