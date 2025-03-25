Кабмін затвердив зміни до методики продажу спецдозволів на користування надрами

Кабінет міністрів 25 березня затвердив зміни до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами.

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Про це повідомляє урядовий портал.

Зміни удосконалюють механізм обчислення вартості дозволів, увівши визначення такої інформації та методику її обрахунку.

Що передбачають ухвалені зміни:

порівняння показників у дозвільних документах та задекларованих платниками податків;

обчислення середньозваженої ціни;

регламентування того, що усі дані Державна податкова служба надає на підставі додатка 1 Декларації "Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин" до Податкової декларації з рентної плати, враховуючи для обчислення лише ті показники, що пройшли перевірку за відповідним алгоритмом.

Уряд пояснив, що причиною перегляду Методики стало стрімке зростання цін на спеціальні дозволи на користування надрами влітку 2024 року, адже для деяких видів корисних копалин таке здорожчання відбулося у більш ніж сотні разів і придбання спецдозволів стало майже недоступним для малого та середнього бізнесу.

Ухвалені зміни дозволять запобігти різким необґрунтованим коливанням ціни та зробити процес розрахунку прогнозованим для бізнесу.

Ціни, встановлені при затвердженні запасів, не будуть використовуватись для розрахунку початкової вартості дозволів, якщо з того часу минуло менше року. Це забезпечить використання актуальних цін.

Яка орієнтовна вартість надр України

Запаси розвіданих корисних копалин в Україні становлять 111 млрд тонн, а їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трлн дол. Через війну Росія окупувала приблизно 20% території України, зокрема вугільні родовища, які раніше були важливим джерелом енергії.

Це спричинило значне скорочення видобутку вугілля, який нині не перевищує десятої частини від рівня 50-річної давнини, повернувшись до показників початку XX століття.

Втрата шахт призвела до зменшення металургійного виробництва, а логістичні труднощі ускладнили роботу гірничодобувної галузі. Попри це, природні ресурси залишаються важливим економічним активом, наголошує він. Інвестиції у видобуток і переробку можуть не лише сприяти сплаті податків і створенню робочих місць, а й слугувати додатковим захистом активів від агресії.

Нагадаємо, 78% українських компаній-надрокористувачів наразі вважають галузь інвестиційно привабливою й лише 4% дотримуються протилежної думки, решта 18% відповісти не змогли, свідчать результати опитування ЄБА.