Кабмин утвердил изменения в методике продаж спецразрешений на пользование недрами

Кабинет министров 25 марта утвердил изменения в Методике определения начальной цены продажи на аукционе специального разрешения на право пользования недрами.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает правительственный портал.

Изменения усовершенствуют механизм исчисления стоимости разрешений, введя определение такой информации и методику ее исчисления.

Предусматривающие принятые изменения:

сравнение показателей в разрешительных документах и задекларированных налогоплательщиками;

вычисление средневзвешенной цены;

регламентирование того, что все данные Государственная налоговая служба предоставляет на основании приложения 1 Декларации "Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых" в Налоговую декларацию по рентной плате, учитывая для исчисления только показатели, прошедшие проверку по соответствующему алгоритму.

Правительство объяснило, что причиной пересмотра Методики стал стремительный рост цен на специальные разрешения на пользование недрами летом 2024 года, ведь для некоторых видов полезных ископаемых такое удорожание произошло в более чем сотни раз и приобретение спецразрешений стало почти недоступным для малого и среднего бизнеса.

Принятые изменения позволят предотвратить резкие необоснованные колебания цены и сделать процесс расчета прогнозируемым для бизнеса.

Цены, установленные при утверждении запасов, не будут использоваться для расчета первоначальной стоимости разрешений, если с тех пор прошло менее года. Это обеспечит использование актуальных цен.

Какая ориентировочная стоимость недр Украины

Запасы разведанных полезных ископаемых в Украине составляют 111 млрд тонн, а их общая стоимость оценивается в 14,8 трлн. из-за войны Россия оккупировала примерно 20% территории Украины, в том числе угольные месторождения, которые раньше были важным источником энергии.

Это привело к значительному сокращению добычи угля, который в настоящее время не превышает десятой части уровня 50-летней давности, вернувшись к показателям начала XX века.

Утрата шахт привела к уменьшению металлургического производства, а логистические трудности усложнили работу горнодобывающей отрасли. Тем не менее, природные ресурсы остаются важным экономическим активом, отмечает он. Инвестиции в добычу и переработку могут не только способствовать уплате налогов и созданию рабочих мест, но и служить дополнительной защитой активов от агрессии.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса ЕБА.