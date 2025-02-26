Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах между Украиной и США

26 февраля Кабинет министров принял решение о подписании соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, соглашение будет иметь шесть ключевых позиций:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих наших стран; Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому; Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов; США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины; Собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. Фактически речь идет о Фонде для будущих поколений украинцев; В соглашении учтены наши обязательства по евроинтеграционному процессу. То есть никаких противоречий и противоречий с нашими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

Напомним, за несколько часов до этого Шмыгаль сообщил, что соглашение о полезных ископаемых и редкоземельных металлах между США и Украиной уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Шмсгаль добавил, что нынешние источники добычи полезных ископаемых не будут включать в это соглашение, однако они могут "поделиться" своей инфраструктурой для разведки и добычи новых месторождений.

Также известно, что рамочное соглашение с США от Украины подпишет первый вице-премьер-министр экономики Свириденко.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.