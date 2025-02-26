Соглашение с США об ископаемых: Зеленский заверил, что Украина не будет должником

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и заверил, что оно не предусматривает никаких долгов для Киева.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Укринформ.

Главное, что мы не должники

По словам Зеленского, соглашение с Вашингтоном не содержит положений ни о $500 млрд, $350 млрд или $150 млрд долга Украины.

"Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши члены правительства. Говорят, что он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я поднимал, они там звучат очень неплохо", — заметил гарант.

По его мнению, и украинская, и американская стороны проделали очень качественную работу.

"Главное для меня было, что мы не являемся должниками, несмотря на то, что где звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам", — убежден президент.

Зеленский также отметил, что в соглашении нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но добавил: «Я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10».

Напомним, ранее стало известно, что Украина согласилась на соглашение с США о полезных ископаемых после того, как Вашингтон исключил самые жесткие требования, но у документа нет четких гарантий безопасности для Киева.

А 28 февраля президент Владимир Зеленский планирует отправиться в США, где в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Редкоземельные металлы: соглашение между Украиной и США

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи. Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался. В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло. В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

После этого Белый дом передал Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро".

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.