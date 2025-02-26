Угода зі США про копалини: Зеленський запевнив, що Україна не буде боржником

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.

Про це він розповів під час брифінгу, передає Укрінформ.

Головне, що ми не боржники

За словами Зеленського, угода з Вашингтоном не містить положень ні про $500 млрд, на $350 млрд чи $150 млрд боргу України.

"Кінцевий варіант угоди оцінюють дуже непогано наші урядовці. Кажуть, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив, у мене була Ставка. Головні питання, які я підіймав, вони там звучать дуже непогано", - зауважив гарант.

На його думку, й українська, й американська сторони проробили дуже якісну роботу.

"Головне для мене було, що ми не є боржниками, незважаючи на те, що де звучить у медіа. В угоді немає ані 500 млрд доларів боргу, ані 350 млрд доларів, ані 150 млрд доларів. Я вважав, це було б несправедливо, відносно нас", - переконаний президент.

Зеленський також зауважив, що в угоді немає усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але додав: «Я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10».

Президент повідомив, що угоду з США будуть підписувати профільні міністри , після неї буде укладено ще один договір про спільний фонд, і він потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

"Угоду, я так пропоную, пропонують урядовці, пропонують підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн", - сказав голова Української держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна погодилася на угоду зі США про корисні копалини після того, як Вашингтон виключив найжорсткіші вимоги, але документ не має чітких гарантій безпеки для Києва.

А 28 лютого президент Володимир Зеленський планує вирушити до США, де у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

"Щодо візиту, візит нам запропонували. Там робоча є дата, те, що сказав президент США - п'ятниця", - сказав Зеленський.

Рідкісноземельні метали: угода між Україною та США

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги. Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився. В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося. Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Після цього Білий дім передав Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

24 лютого Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро".

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.