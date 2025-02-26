Зеленский едет в США для встречи с Трампом 28 февраля

28 февраля президент Владимир Зеленский планирует отправиться в США, где в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Sky News.

По информации, полученной журналистами в украинском правительстве, в Вашингтоне Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Дату очной встречи предложила именно американская сторона.

Как сообщает Reuters, визит состоится после согласования официальными лицами условий проекта соглашения по добыче полезных ископаемых .

Зеленский также может встретиться с законодателями на Капитолийском холме, хотя график визита может измениться.

"Слышал, что он приедет в пятницу, и, конечно, если он хочет, это меня устраивает. И он хотел бы подписать соглашение вместе со мной, и я понимаю, что это большое дело, очень большое дело. А это очень большое соглашение, возможно, на триллион долларов, возможно, даже больше. Она касается редкоземельных элементов и других ресурсов". была случиться. Но она произошла, поэтому нам нужно ее решить", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

На вопрос о том, видит ли Трамп теперь более активную роль для украинского президента Владимира Зеленского в переговорах, в контексте подписания соглашения о полезных ископаемых, он сказал, что "надеется".

"Мы хотим поставить Украину на ноги", — подчеркнул Трамп.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро".

Украина согласилась на соглашение с США о полезных ископаемых после того, как Вашингтон исключил самые жесткие требования, но у документа нет четких гарантий безопасности для Киева.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.