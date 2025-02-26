Кабмін схвалив підписання угоди про надра між Україною та США

26 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Угода матиме шість ключових позицій:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн; Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому; Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів; США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України; Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців; В угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Нагадаємо, за кілька годин до цього Шмигаль повідомив, що угода про корисні копалини та рідкісноземельні метали між США та Україною вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Шмигаль додав, що теперішні джерела видобутку корисних копалин не включатимуть до цієї угоди, проте вони можуть "поділитися" своєю інфраструктурою для розвідування та видобутку нових родовищ.

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Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.