Центр экономической стратегии назвал ориентировочную стоимость полезных ископаемых в Украине

Примерная стоимость природных ресурсов Украины составляет $14,8 трлн.

Об этом сообщил старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда в комментарии Суспільному Дніпро.

Какая ориентировочная стоимость недр Украины

Отмечается, что запасы разведанных полезных ископаемых в Украине составляют 111 млрд тонн, а их общая стоимость оценивается в 14,8 трлн долл.

Из-за войны Россия оккупировала примерно 20% территории Украины, в том числе угольные месторождения, которые раньше были важным источником энергии.

Это привело к значительному сокращению добычи угля, который в настоящее время не превышает десятой части уровня 50-летней давности, вернувшись к показателям начала XX века, объясняет Ланда.

Утрата шахт привела к уменьшению металлургического производства, а логистические трудности усложнили работу горнодобывающей отрасли. Тем не менее, природные ресурсы остаются важным экономическим активом, отмечает он.

Инвестиции в добычу и переработку могут не только способствовать уплате налогов и созданию рабочих мест, но и служить дополнительной защитой активов от агрессии.

"Иностранный владелец не сможет просто забрать производство в грузовик и вывезти. Заводы и предприятия будут оставаться в Украине, а значит, инвесторы будут заинтересованы в нашей безопасности", — заключает Ланда.

Географическое расположение природных ресурсов

Топ-10 регионов Украины по стоимости природных ресурсов:

Донецкая область – 3,8 трлн долл.

Днепропетровская область – 3,5 трлн долл.

Луганская область — 3,2 трлн долл.

Полтавская область – 790 млрд долл.

Харьковская область – 685 млрд долл.

Запорожская область – 605 млрд долл.

Житомирская область – 555 млрд долл.

Львовская область – 521 млрд долл.

Кировоградская – 270 млрд долл.

АР Крым – 206 млрд долл.

Таким образом, самые большие запасы полезных ископаемых сосредоточены на Донбассе, значительная часть которого находится под оккупацией.

Южные и западные области, такие как Херсонская, Одесская и Черновицкая, имеют меньшие залежи полезных ископаемых, с оцененной стоимостью которых всего 10 млрд долл. в каждой.

Заметим, что подсчеты основываются на данных государственных учреждений и научных исследований. В оценку включены только основные виды полезных ископаемых, в то время как ресурсы, имеющие широкое распространение и низкую рыночную стоимость (например, песок с ценой менее 10 долларов за тонну), не учитывались.

Денежный эквивалент запасов определен в соответствии с последними доступными ценами на февраль 2023 года.

О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.

Добавим, Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах между Украиной и США. Соглашение представляет собой предварительный договор, установивший условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.