Центр економічної стратегії назвав орієнтовну вартість корисних копалин в Україні

Орієнтовна вартість природних ресурсів України становить $14,8 трлн.

Про це повідомив старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда в коментарі Суспільному Дніпро.

Яка орієнтовна вартість надр України

Зазначається, що запаси розвіданих корисних копалин в Україні становлять 111 млрд тонн, а їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трлн дол.

Через війну Росія окупувала приблизно 20% території України, зокрема вугільні родовища, які раніше були важливим джерелом енергії.

Це спричинило значне скорочення видобутку вугілля, який нині не перевищує десятої частини від рівня 50-річної давнини, повернувшись до показників початку XX століття, пояснює Ланда.

Втрата шахт призвела до зменшення металургійного виробництва, а логістичні труднощі ускладнили роботу гірничодобувної галузі. Попри це, природні ресурси залишаються важливим економічним активом, наголошує він.

Інвестиції у видобуток і переробку можуть не лише сприяти сплаті податків і створенню робочих місць, а й слугувати додатковим захистом активів від агресії.

"Іноземний власник не зможе просто забрати виробництво у вантажівку та вивезти. Заводи та підприємства залишатимуться в Україні, а отже, інвестори будуть зацікавлені в нашій безпеці", — підсумовує Ланда.

Географічне розташування природних ресурсів

Топ-10 регіонів України за вартістю природних ресурсів:

Донецька область – 3,8 трлн дол.

Дніпропетровська область – 3,5 трлн дол.

Луганська область – 3,2 трлн до.

Полтавська область – 790 млрд дол.

Харківська область – 685 млрд дол.

Запорізька область – 605 млрд дол.

Житомирська область – 555 млрд дол.

Львівська область – 521 млрд дол.

Кіровоградська - 270 млрд дол.

АР Крим - 206 млрд дол.

Таким чином, найбільші запаси корисних копалин зосереджені на Донбасі, значна частина якого перебуває під окупацією.

Натомість південні та західні області, такі як Херсонська, Одеська та Чернівецька, мають менші поклади корисних копалин, з оціненою вартістю яких всього 10 млрд дол. у кожній.

Зауважимо, що підрахунки ґрунтуються на даних державних установ та наукових досліджень. До оцінки включені лише основні види корисних копалин, тоді як ресурси, що мають широке розповсюдження та низьку ринкову вартість (наприклад, пісок із ціною менш ніж 10 доларів за тонну), не враховувалися.

Грошовий еквівалент запасів визначено відповідно до останніх доступних цін на лютий 2023 року.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Додамо, Кабмін схвалив підписання угоди про надра між Україною та США. Угода являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.