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Госреестр спецразрешений на пользование недрами запустили в Украине
С 1 апреля в Украине начал работу Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами. Отныне спецразрешение выдается в электронной форме в виде выписки из Реестра.
Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр Украины.
Реестр является составной частью Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами. Доступ к системе осуществляется через Государственный геологический портал
Какая информация в Реестре
Как сообщается, в Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами вносится информация о:
- объект Реестра с учетом требований Кодекса Украины о недрах и Законе Украины "О нефти и газе";
- сведения о дате, сроке действия и основании выдачи специального разрешения на пользование недрами;
- продление срока и внесение в него изменений;
- вид и цель использования недрами;
- сведения о участке недр;
- источник финансирования работ, которые планирует выполнить недропользователь при пользовании недрами (государственные или негосударственные средства);
- особые условия, сведения о владельце и о согласовании разрешения;
- данные соглашения об условиях пользования недрами или соглашения о разделе продукции.
Разрешение на пользование недрами предоставляется в форме подъемника
В Госгеонадра подчеркивают, что теперь специальное разрешение на пользование недрами предоставляется в форме выписки из Реестра в электронной форме, формируемой средствами электронного кабинета Единой геоинформационной системы, электронного кабинета недропользователя, а также электронных кабинетов Единой экологической платформы "ЭкоСистема". Информация, содержащаяся в выписке из Реестра, актуальна и достоверна на дату его формирования.
В Госгеонадра отмечают, что на момент действия военного положения доступ к ресурсу временно ограничен за исключением правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.
"С 1 апреля началась промышленная эксплуатация Государственного реестра специальных разрешений на пользование недрами. Сервис предусматривает учет сведений о специальных разрешениях на пользование недрами", — заметил председатель Госгеонадр Олег Гоцинец.
Он добавил, что сейчас готовятся к внедрению госреестра артезианских и нефтяных и газовых скважин".
Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.