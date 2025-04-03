Госреестр спецразрешений на пользование недрами запустили в Украине

С 1 апреля в Украине начал работу Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами. Отныне спецразрешение выдается в электронной форме в виде выписки из Реестра.

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Об этом сообщила Государственная служба геологии и недр Украины.

Реестр является составной частью Единой государственной электронной геоинформационной системы пользования недрами. Доступ к системе осуществляется через Государственный геологический портал

Какая информация в Реестре

Как сообщается, в Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами вносится информация о:

объект Реестра с учетом требований Кодекса Украины о недрах и Законе Украины "О нефти и газе";

сведения о дате, сроке действия и основании выдачи специального разрешения на пользование недрами;

продление срока и внесение в него изменений;

вид и цель использования недрами;

сведения о участке недр;

источник финансирования работ, которые планирует выполнить недропользователь при пользовании недрами (государственные или негосударственные средства);

особые условия, сведения о владельце и о согласовании разрешения;

данные соглашения об условиях пользования недрами или соглашения о разделе продукции.

Разрешение на пользование недрами предоставляется в форме подъемника

В Госгеонадра подчеркивают, что теперь специальное разрешение на пользование недрами предоставляется в форме выписки из Реестра в электронной форме, формируемой средствами электронного кабинета Единой геоинформационной системы, электронного кабинета недропользователя, а также электронных кабинетов Единой экологической платформы "ЭкоСистема". Информация, содержащаяся в выписке из Реестра, актуальна и достоверна на дату его формирования.

В Госгеонадра отмечают, что на момент действия военного положения доступ к ресурсу временно ограничен за исключением правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

"С 1 апреля началась промышленная эксплуатация Государственного реестра специальных разрешений на пользование недрами. Сервис предусматривает учет сведений о специальных разрешениях на пользование недрами", — заметил председатель Госгеонадр Олег Гоцинец.

Он добавил, что сейчас готовятся к внедрению госреестра артезианских и нефтяных и газовых скважин".

Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.