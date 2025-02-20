Збитків на понад 644 млн грн: на Закарпатті незаконно видобували мінеральну воду

Прокуратура Закарпатської обласної повідомила про підозру керівнику санаторію та його заступнику у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Своїми незаконними діями у Мукачевському районі підозрювані завдали збитків державі на понад 644 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За інформацією слідства, підозрювані у незаконний спосіб систематично видобували мінеральні води на території лікувально-оздоровчого закладу у Мукачівському районі.

"За перше півріччя 2024 року вони завдали понад 644 млн грн збитків, протиправно видобувши більше 26 тис кубометрів вуглекислих мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування, а також для промислового розливу", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі директора санаторію взято під варту та визначено розмір застави 1 млн грн. Його заступника також взяли під варту з правом внесення застави. Обох тимчасово відсторонили від займаної посади. Правоохоронці також перевіряють причетність інших осіб до кримінального правопорушення.

Варто зазначити, що підозру фігурантам справи висунуто за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили злочинне угрупування у забрудненні земель відходами та зловживаннях повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди. До незаконних оборудок причетні депутат Саф’янівської сільради та ще четверо фігурантів.