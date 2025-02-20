Убытков более чем на 644 млн грн: на Закарпатье незаконно добывали минеральную воду

Прокуратура Закарпатской областной сообщила о подозрении руководителю санатория и его заместителю в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения. Своими незаконными действиями в Мукачевском районе подозреваемые нанесли ущерб государству более чем на 644 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По информации следствия, подозреваемые незаконным способом систематически добывали минеральные воды на территории лечебно-оздоровительного учреждения в Мукачевском районе.

"За первое полугодие 2024 года они нанесли более 644 млн грн ущерба, противоправно добыв более 26 тыс. кубометров углекислых минеральных вод, пригодных для внутреннего и внешнего лечения, а также для промышленного разлива", — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время директор санатория взят под стражу, ему определен размер залога 1 млн грн. Его заместителя также заключили под стражу с правом внесения залога. Оба временно отстранены от занимаемой должности. Правоохранители также проверяют причастность других лиц к уголовному преступлению.

Следует отметить, что подозрение фигурантам дела выдвинуто по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку в загрязнении земель отходами и злоупотреблениях полномочиями с целью получения неправомерной выгоды. К незаконным сделкам причастны депутат Сафьяновского сельсовета и еще четверо фигурантов.