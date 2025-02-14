Нанесли экологический ущерб более чем на 2,4 млн грн: в Одесской области разоблачена преступная группировка

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку в загрязнении земель отходами и злоупотреблениях полномочиями с целью получения неправомерной выгоды. К незаконным сделкам причастны депутат Сафьяновского сельсовета и еще четверо фигурантов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, чиновник, объединившись со своим знакомым, основал предприятие, официально занимавшееся агентским обслуживанием судов. В действительности оно использовалось для незаконного обогащения.

"Чтобы скрыть преступную деятельность, они заключили формальный договор с лицензированной компанией на утилизацию опасных отходов. Однако это соглашение осталось только на бумаге — контрагент его не получил, а фактическое исполнение соглашения так и не началось", — говорится в сообщении.

К схеме депутат вместе с "бизнес-партнером" привлекли еще трех человек. Они контролировали очистку грузовых отсеков судов от льняных вод, содержащих высокую концентрацию нефтепродуктов. Отходы откачивали в специальные цистерны, а затем сливали на земле полигона твердых бытовых отходов в Измаильском районе. То есть, никакой безопасной утилизации не проводили.

В результате действий подозреваемых произошло загрязнение вредными веществами 2200 кв м земель. Экологический ущерб оценивается более чем в 2,4 млн грн.

Руководство Одесской областной прокуратуры сообщило о подозрении местному депутату и четырем участникам преступной группы по ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, Офис генпрокурора расследует дела в отношении бизнесменов и чиновников под санкциями СНБО . Прокуратура имен не разглашает .