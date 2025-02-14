Завдали екологічної шкоди на понад 2,4 млн грн: на Одещині викрито злочинне угруповання

На Одещині правоохоронці викрили злочинне угрупування у забрудненні земель відходами та зловживаннях повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди. До незаконних оборудок причетні депутат Саф’янівської сільради та ще четверо фігурантів.

Про це повідомила пресслужба Офіса генерального прокурора України.

За даними слідства, чиновник, об'єднавшись зі своїм знайомим, заснував підприємство, яке офіційно займалося агентським обслуговуванням суден. Насправді воно використовувалося для незаконного збагачення.

"Щоб приховати злочинну діяльність, вони уклали формальний договір із ліцензованою компанією на утилізацію небезпечних відходів. Однак ця угода залишилася лише на папері – контрагент його не отримав, а фактичне виконання угоди так і не розпочалося", — йдеться у повідомленні.

До схеми депутат разом із "бізнес-партнером" залучили ще трьох осіб. Вони контролювали очищення вантажних відсіків суден від лляльних вод, що містили високу концентрацію нафтопродуктів. Відходи відкачували у спеціальні цистерни, а потім зливали на землі полігону твердих побутових відходів в Ізмаїльському районі. Тобто ніякої безпечної утилізації не проводили.

Внаслідок дій підозрюваних відбулось забруднення шкідливими речовинами 2200 кв м земель. Екологічна шкода оцінюється у понад 2,4 млн грн.

Керівництво Одеської обласної прокуратури повідомило про підозру місцевому депутату та чотирьом учасникам злочинної групи за ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Санкція вищевказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора розслідує справи щодо бізнесменів і чиновників під санкціями РНБО. Прокуратура імен не розголошує.