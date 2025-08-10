- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Госгеонадра согласовали смену владельцев спецразрешений на подземные воды во Львовской и Харьковской областях
Государственная служба геологии и недр Украины согласовала смену пользователей двух специальных разрешений на добычу подземных вод во Львовской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Nadra.info.
Согласно приказу Госгеонадр №266 от 6 августа 2025 года, ЧАО "Люботинский завод "Продтовары" передал спецразрешение №5321 на добычу питьевых подземных вод месторождения Люботинское-3 (скважина №2/02) в Харьковской области компании ООО "Декс-М".
Во Львовской области разрешение № 6451 на добычу минеральных природных столовых подземных вод Быстровского месторождения (скважина № 9807/26) было отчуждено от ООО "Фирма Т.С.Б." в пользу ООО "Надра-Т". Для "Надра-Т" это уже третье специальное разрешение на добычу подземных вод.
Согласно данным YouControl, ЧАО "Люботинский завод "Продтовары", контролируемое Артуром Пристрером и Сергеем Пятаком, находится в банкротстве с февраля 2025 года. Новым владельцем спецразрешения в Харьковской области является ООО "Декс-М", которым владеют Никита Корытин и Павло.
ООО "Фирма Т.С.Б." контролирует Сергей Васильев, а ООО "Надра-Т" - Томаш Фиала и Александр Свищев.
Напомним, Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами заработал с 1 апреля. С тех пор спецразрешение можно получить в электронной форме в виде выписки из Реестра.