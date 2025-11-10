Попри наявність родинних зв`язків між компаніями, суд скасував рішення про змову на аукціоні Держгеонадр

Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування рішення Антимонопольного комітету України, яким за змову були покарані учасники аукціону Держгеонадр із продажу спецдозволу на видобування торфу родовища "Під Бором" в Івано-Франківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info із посиланням на постанову апеляції.

Як пройшов аукціон

Видання нагадує, що дозвіл на родовище торфу "Під Бором" Держгеонадра розігрувала у вересні 2023 році зі стартовою ціною 1,4 млн грн.

У торгах брали участь 8 компаній. Перемогло ТОВ "Меткон плюс" зі ставкою 60 млн грн, але його дискваліфікували, і право викупити лот перейшло до ТОВ "Рожнятів торф" – за 35,2 млн грн.

Аукціон відбувся на тлі судового спору за родовище і прохання колишнього власника спецдозволу ПрАТ "Івано-Франківськторф" зняти ділянку надр з торгів.

Змова на торгах

Згодом три учасники аукціону (ТОВ "Планета комфорт", ТОВ "Свята вечеря" і ТОВ "Зелена неділя") звернулися до АМКУ стосовно можливих антиконкурентних узгоджених дій і спотворення результатів аукціону компаніями ТОВ "Меткон плюс" і ТОВ "Рожнятів торф".

В березні 2024 року АМКУ розпочав розгляд справи і в листопаді – оштрафував учасників торгів за змову. На думку регулятора, матеріали справи доводять сукупність обставин, які свідчать про вчинення учасниками порушення під час підготовки та участі в аукціоні Держгеонадр.

До таких обставин належать взаємозвʼязок між компаніями та посадовими особами і засновниками (зокрема, через фінансову допомогу від повʼязаної з конкурентами компанії, родинні звʼязки, працевлаштування співзасновниці ТОВ "Рожнятів торф" на посаді провідного інженера компанії ТОВ "Меткон плюс" в період проведення аукціону), спільне походження коштів для сплати гарантійних внесків учасниками, комунікація між ними, синхронність дій, а також дії ТОВ "Меткон Плюс", спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ "Рожнятів Торф" (імовірно, йдеться про непідписання першою компанією договору купівлі-продажу спецдозволу, після чого її дискваліфікували, і право викупити лот перейшло до другої).

Крім того, рішення АМКУ про змову (координацію дій) між учасниками торгів є підставою для судового оскарження і скасування спецдозволу на користування надрами.

Суд встав на сторону надрокористувача

ТОВ "Рожнятів торф" звернулося до суду, стверджуючи, що в АМКУ немає достатніх доказів, які б свідчили про змову на торгах.

Також надрокористувач спростовував закиди АМКУ щодо походження коштів для сплати гарантійного внеску для участі в торгах, звертав увагу на невраховану технічну помилку в матеріалах справи і пояснював синхронність в діях учасників аукціону не змовою, а збігом обставин.

Наявність же родинних зв`язків між посадовою особою однієї компанії та засновником іншої – не свідчать автоматично про обмін між ними інформацією стосовно участі в аукціоні та вчинення порушення антиконкурентного законодавства. А посада провідного інженера ТОВ "Меткон плюс", яку обіймала співзасновниця ТОВ "Рожнятів торф", не є проблемою, оскільки не передбачала керівного впливу на діяльність компанії.

22 травня 2025 на сторону надрокористувача став Господарський суд міста Києва, а вже у жовтні 2025 року – ПАГС, постанова якого набрала законної сили в день проголошення.

Згідно YouControl, ТОВ "Меткон плюс" (м. Вінниця) контролює Вʼячеслав Бабіцький , ТОВ "Рожнятів торф" (Івано-Франківська обл.) – Ярослав Рипньовський і Наталія Діброва.

