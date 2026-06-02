Кредитування зростає: бізнес адаптувався, а банки збільшили апетити до ризику – ОТП Банк

Показники з фінансування МСБ у 2026 році суттєво перевищують результати 2025-го і загалом на наступні роки потенціал із кредитування бізнесу є дуже великим.

Таку думку висловила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам АТ "ОТП Банк" Ольга Волкова під час круглого столу "Гроші для бізнесу: що реально доступно МСБ у 2026 році", проведеного "Фінансовим клубом".

Вона розповіла, що у 2025 році активи малого та середнього бізнесу в ОТП Банку зросли на 67% в цілому, а зокрема в агро на 80%. За чотири місяці 2026 року приріст кредитного портфелю вже склав 1,2 млрд грн.

"Ми бачимо, що бізнес адаптувався, тим часом як банки збільшили апетити до ризику. Клієнти сміливіше звертаються по фінансування, збільшився попит на інвестиційні кредити. Раніше багато хто навіть не розглядав кредити "в довгу". Зараз підприємці вкладають кошти в енергетичну незалежність, купівлю землі, оновлення парку техніки, модернізацію виробництва", – зазначила Ольга Волкова.

За її словами, позичальники можуть розраховувати на дуже швидкі попередні рішення на суми кредитів до 40 млн грн. "На суми до 5 млн не потрібна застава, для агропозичальників ми збільшили можливість фінансування під заставу фінансових аграрних розписок з 20 до 40 млн грн", – наголосила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам.

Під час виступу на круглому столі Ольга Волкова поділилася новинами про цифрові сервіси для позичальників в ОТП Банку, зокрема запуском Порталу, який забезпечує повний цифровий цикл комунікації між клієнтом і банком: від подачі запиту до отримання відповіді щодо фінансування.

Вона зазначила, що рівень NPL, або "проблемних кредитів", в ОТП Банку становить близько 1%, що свідчить про високий рівень якості портфелю. "Репутація – це надважлива річ при прийнятті рішень щодо надання кредитів", – резюмувала Ольга Волкова.

