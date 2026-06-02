Toyota вперше за понад 20 років перестала бути найдорожчою компанією Японії

Автомобільний виробник і промисловий гігант Toyota вперше за понад двадцять років втратив статус найбільшої компанії Японії за ринковою капіталізацією. Новим лідером японського ринку став технологічний гігант SoftBank.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Зміна лідера відбулася завдяки масштабному попиту на технології штучного інтелекту, який підняв акції японських технокомпаній до рекордних рівнів. З початку року акції SoftBank подорожчали майже на 73%.

Черговий історичний стрибок вартості, на понад 8% за один день, відбувся в понеділок після заяви SoftBank про намір інвестувати до 75 мільярдів євро у створення великої мережі обчислювальних кластерів ШІ у Франції. Наразі ринкова капіталізація компанії перевищує 46 трильйонів єн (близько 288 мільярдів доларів).

ШІ-манія на ринку та падіння Toyota

Головним рушієм інтересу до SoftBank є її значна частка в капіталі OpenAI (розробника ChatGPT) та масштабні амбіції у сфері штучного інтелекту, що перетворило корпорацію на головний драйвер японського фондового ринку. На цьому тлі індекс Nikkei 225, який переважно складається з технологічних компаній, з початку 2026 року зріс майже на 30% і вперше в історії перевищив позначку в 67 000 пунктів.

Натомість Toyota продемонструвала негативну динаміку. За підсумками торгів у понеділок ринкова вартість автовиробника впала майже на 4,5% — до рівня нижче 46 трильйонів єн (менше ніж 288 мільярдів доларів). Це дозволило SoftBank випередити багаторічного лідера. До цього моменту Toyota незмінно залишалася найдорожчою компанією країни з 2003 року, коли вона обігнала телекомунікаційну групу NTT Docomo.

Експерти зазначають, що така ситуація відображає зміну пріоритетів інвесторів, для яких сміливе прийняття ризиків та харизматичне лідерство у сфері новітніх технологій зараз важать більше, ніж традиційне для японського бізнесу зосередження на поступовому вдосконаленні процесів та міцних балансах.

Нагадаємо, глобальні продажі Toyota падають через зниження попиту на ключових ринках. За підсумками квітня 2026 року корпорація Toyota Motor зафіксувала падіння обсягів реалізації автомобілів у світі. Негативна динаміка показників виробника триває вже третій місяць поспіль, що зумовлено стрімким скороченням купівельної активності на таких важливих закордонних ринках, як Китай та країни Близького Сходу.