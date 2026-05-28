Продажі Toyota падають через зниження попиту на ключових ринках

Японська корпорація Toyota Motor заявила про падіння глобальних продажів автомобілів у квітні 2026 року. Показники компанії демонструють негативну динаміку третій місяць поспіль через стрімке скорочення попиту на ключових закордонних ринках — у Китаї та на Близькому Сході.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Загальний обсяг світових продажів компанії (включно з преміальним брендом Lexus) у квітні знизився на 3,1% порівняно з аналичиним періодом минулого року — до 849 306 автомобілів. При цьому продажі за межами Японії впали одразу на 7,5%.

Географія спаду та виробничі результати

Найскладніша ситуація для японського гіганта зафіксована у двох стратегічно важливих регіонах:

Близький Схід: продажі бренду обвалилися на 33,7%, ледь перевищивши позначку у 31 тисячу машин.

Китай: через складні ринкові умови та жорстку конкуренцію реалізація автомобілів Toyota скоротилася на 25,4%.

США: на найбільшому для компанії американському ринку також зафіксовано помірне просідання — на 4,6%.

Єдиним регіоном, який показав упевнену позитивну динаміку, став домашній ринок Японії. Там продажі Toyota підскочили на 24,2%. Експерти пояснюють такий бум ефектом відкладеного попиту: місцеві водії масово купували машини після тривалих затримок, намагаючись встигнути до анонсованих змін у системі екологічного оподаткування країни.

Водночас глобальне виробництво Toyota у квітні продемонструвало незначне зростання — на 2,0% порівняно з минулим роком. Цьому посприяв підйом виробничих потужностей в Азії на 12,9%, що повністю компенсувало падіння темпів збирання машин на заводах у США та самій Японії.

Нагадаємо, у квітні компанія розширила виробництво електромобілів, які позиціонують як "вбивць Tesla". Японський гігант розширює свою лінійку повністю електричних авто у Сполучених Штатах, додавши п'яту імпортну модель, а вже до кінця року планує випустити перший електрокар локального американського збирання, розраховуючи з часом захопити 15% цього перспективного ринку.

Водночас найбільший автовиробник світу втрачає мільярди прибутку через війну в Ірані. Через руйнівні наслідки цього конфлікту для світової логістики та загальне зростання виробничих витрат Toyota очікує недоотримати близько 4,3 млрд доларів прибутку у поточному фінансовому році.

Для мінімізації втрат та зміцнення своїх позицій, Toyota розширює завод у Техасі та інвестує 2 млрд доларів у нову лінію. Компанія подала офіційну заявку на розбудову додаткових складальних потужностей на своєму діючому підприємстві в Сан-Антоніо в межах масштабного проєкту під внутрішньою назвою "Project Orca".