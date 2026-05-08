Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Готівковий курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільший автовиробник світу втрачає мільярди прибутку через війну в Ірані

автомобіль
Найбільший автовиробник світу втрачає мільярди прибутку / Depositphotos

Найбільший у світі автовиробник Toyota прогнозує фінансові втрати на рівні близько 4,3 млрд доларів у поточному фінансовому році через наслідки війни в Ірані та зростання виробничих витрат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Компанія попередила також про зниження річного операційного прибутку приблизно на п’яту частину.

За підсумками останнього кварталу операційний прибуток Toyota скоротився майже на 50% і становив 569,4 млрд єн проти 1,1 трлн єн роком раніше.

В компанії пояснюють погіршення результатів одночасним тиском кількох факторів:

  • зростання вартості сировини та пального
  • перебої у постачанні та логістиці
  • скорочення обсягів виробництва через геополітичні ризики

Окремо Toyota оцінює, що наслідки кризи на Близькому Сході можуть коштувати їй близько 670 млрд єн за фінансовий рік. Із цієї суми приблизно 400 млрд єн припадає на зростання витрат, ще 270 млрд єн — на втрати через зниження обсягів і затримки постачання.

Попри тиск на прибутковість, компанія очікує, що продажі гібридних автомобілів перевищать 5 млн одиниць, що частково підтримує попит.

На тлі глобальної нестабільності автомобільна галузь також стикається з додатковими викликами — від торговельних обмежень до конкуренції з китайськими виробниками, що посилює тиск на фінансові результати глобальних автоконцернів.

У підсумку, Toyota фіксує різке погіршення фінансових прогнозів на тлі геополітичних ризиків, які вже напряму впливають на витрати та глобальні ланцюги постачання.

Нагадаємо, нещодавно Toyota несподівано оголосила про зміну керівництва: новим CEO стане фінансовий директор Кента Кон, тоді як нинішній голова Кодзі Сато залишає посаду лише після трьох років роботи.

Автор:
Тетяна Гойденко