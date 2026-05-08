Найбільший автовиробник світу втрачає мільярди прибутку через війну в Ірані

Найбільший у світі автовиробник Toyota прогнозує фінансові втрати на рівні близько 4,3 млрд доларів у поточному фінансовому році через наслідки війни в Ірані та зростання виробничих витрат.

Компанія попередила також про зниження річного операційного прибутку приблизно на п’яту частину.

За підсумками останнього кварталу операційний прибуток Toyota скоротився майже на 50% і становив 569,4 млрд єн проти 1,1 трлн єн роком раніше.

В компанії пояснюють погіршення результатів одночасним тиском кількох факторів:

зростання вартості сировини та пального

перебої у постачанні та логістиці

скорочення обсягів виробництва через геополітичні ризики

Окремо Toyota оцінює, що наслідки кризи на Близькому Сході можуть коштувати їй близько 670 млрд єн за фінансовий рік. Із цієї суми приблизно 400 млрд єн припадає на зростання витрат, ще 270 млрд єн — на втрати через зниження обсягів і затримки постачання.

Попри тиск на прибутковість, компанія очікує, що продажі гібридних автомобілів перевищать 5 млн одиниць, що частково підтримує попит.

На тлі глобальної нестабільності автомобільна галузь також стикається з додатковими викликами — від торговельних обмежень до конкуренції з китайськими виробниками, що посилює тиск на фінансові результати глобальних автоконцернів.

У підсумку, Toyota фіксує різке погіршення фінансових прогнозів на тлі геополітичних ризиків, які вже напряму впливають на витрати та глобальні ланцюги постачання.

