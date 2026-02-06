Toyota змінює CEO: фінансист очолить компанію для боротьби з Китаєм

Найбільший автовиробник світу Toyota несподівано оголосив про зміну керівництва: новим CEO стане фінансовий директор Кента Кон, тоді як нинішній голова Кодзі Сато залишає посаду лише після трьох років роботи.

Несподівана відставка

Кодзі Сато, який очолив компанію у 2023 році, офіційно піде у відставку 1 квітня. Він перейде на новостворену посаду головного галузевого директора та стане віцеголовою правління.

За час його керівництва акції Toyota зросли на вражаючі 111%, проте компанія вирішила змінити вектор управління в умовах жорсткої конкуренції з китайськими виробниками електромобілів.

Хто такий Кента Кон

Кента Кон — близький союзник голови правління Акіо Тойоди та досвідчений фінансист, відомий жорстким контролем витрат.

Його призначення сигналізує про перехід від фокусу на продукті (чим займався інженер Сато) до фінансової оптимізації та складних корпоративних рішень.

Кон також керує фінансами технологічного підрозділу Woven by Toyota, що має допомогти компанії скоротити відставання у сфері програмного забезпечення.

Кента Кон вважається архітектором суперечливої угоди з викупу дочірньої компанії Toyota Industries. Цей крок дозволить родині засновників Тойода посилити контроль над групою.

Хоча міноритарні акціонери критикують угоду за брак прозорості та занижену ціну, керівництво впевнене, що це необхідно для швидкого прийняття рішень у кризовий час.

Фінансові успіхи на фоні змін

Оголошення про зміну CEO збіглося з публікацією квартального звіту. Toyota підвищила прогноз річного прибутку майже на 12%. Цьому сприяли слабка єна та ефективна стратегія скорочення витрат.

Попри початковий скепсис ринку щодо акумуляторних авто, ставка Toyota на гібриди виявилася виграшною, дозволивши компанії зберегти титул світового лідера з продажів.

Toyota в Україні

У 2025 році Toyota в Україні утримувала позиції одного з ключових гравців ринку. Зокрема, у серпні бренд очолив рейтинг найпопулярніших автомобільних марок, коли українці придбали близько 6,8 тисяч авто, віддавши перевагу саме Toyota.

Втім, конкуренція поступово посилюється. У вересні 2025 року китайський виробник BYD обійшов Toyota за кількістю продажів, опустивши її на другу сходинку рейтингу.

Попри це, за підсумками першої половини 2025 року Toyota залишалася в трійці лідерів українського авторинку разом із Volkswagen та Renault, зберігаючи стабільний попит серед покупців.