Toyota сменяет CEO: финансист возглавит компанию для борьбы с Китаем

Крупнейший автопроизводитель мира Toyota неожиданно объявил о смене руководства: новым CEO станет финансовый директор Кента Кон, тогда как нынешний глава Кодзи Сато уходит с должности только после трех лет работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Неожиданная отставка

Кодзи Сато, возглавивший компанию в 2023 году, официально уйдет в отставку 1 апреля. Он перейдет на вновь пост главного отраслевого директора и станет вицеголовой правления.

За время его руководства акции Toyota выросли на 111%, однако компания решила изменить вектор управления в условиях жесткой конкуренции с китайскими производителями электромобилей.

Кто такой Кента Кон

Кента Кон — близкий союзник председателя правления Акио Тойоды и опытный финансист, известный жестким контролем расходов.

Его предназначение сигнализирует о переходе от фокуса на продукте (чем занимался инженер Сато) к финансовой оптимизации и сложным корпоративным решениям.

Кон также управляет финансами технологического подразделения Woven by Toyota, которое должно помочь компании сократить отставание в сфере программного обеспечения.

Кента Кон считается архитектором противоречивой сделки по выкупу дочерней компании Toyota Industries. Этот шаг позволит семье основателей Тойода усилить контроль над группой.

Хотя миноритарные акционеры критикуют соглашение за нехватку прозрачности и заниженную цену, руководство уверено, что это необходимо для быстрого принятия решений в кризисное время.

Финансовые успехи на фоне изменений

Объявление об изменении CEO совпало с публикацией квартального отчета. Toyota повысила прогноз годовой прибыли почти на 12%. Этому способствовала слабая иена и эффективная стратегия сокращения издержек.

Несмотря на первоначальный скепсис рынка по аккумуляторным авто, ставка Toyota на гибриды оказалась выигрышной, позволив компании сохранить титул мирового лидера по продажам.

Toyota в Украине

В 2025 году Toyota в Украине удерживала позиции одного из ключевых игроков рынка. В частности, в августе бренд возглавил рейтинг самых популярных автомобильных марок, когда украинцы приобрели около 6,8 тысячи авто, отдав предпочтение именно Toyota.

Впрочем, конкуренция постепенно усиливается. В сентябре 2025 года китайский производитель BYD обошел Toyota по количеству продаж, опустив ее на вторую строчку рейтинга.

Несмотря на это, по итогам первой половины 2025 года, Toyota оставалась в тройке лидеров украинского авторынка вместе с Volkswagen и Renault, сохраняя стабильный спрос среди покупателей.