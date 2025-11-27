Toyota наращивает глобальное производство на фоне стабильного спроса на гибриды

Toyota сообщила о росте мирового производства пятый месяц подряд в октябре, что стало возможным благодаря высокому спросу на гибридные модели в США. Это компенсировало спад продаж на внутреннем рынке Японии и Китае.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует публикация Reuters.

Производство и продажи Toyota

Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил о росте мирового производства в октябре на 4% в годовом измерении – до 926 987 автомобилей. Мировые продажи компании также увеличились на 2% и достигли 922 087 единиц, что стало десятым месяцем роста.

Ключевым фактором положительной динамики стал рынок США, где производство выросло на 26% в месяц. Это уже пятый месяц подряд с двусмысленными темпами роста, что объясняется стабильным спросом на гибридные модели, а также возобновлением производства после остановки прошлогодних двух моделей.

В Японии производство увеличилось на 7%, однако продажи сократились на 4%. Причины спада компания не уточнила. В Китае ситуация оставалась более сложной: производство снизилось на 6%, а продажи – на 7% из-за завершения программ государственного субсидирования в отдельных регионах.

По итогам первых десяти месяцев года Toyota реализовала 8,7 млн автомобилей. Доля гибридных моделей составила 42% от общего объема продаж, в то время как электромобили на аккумуляторных батареях занимали менее 2%.

Toyota в Украине

В 2025 году Toyota в Украине удерживает позиции одного из ключевых игроков рынка. В частности, в августе бренд возглавил рейтинг самых популярных автомобильных марок, когда украинцы приобрели около 6,8 тысячи авто, отдав предпочтение именно Toyota.

Впрочем, конкуренция постепенно усиливается. В сентябре 2025 года китайский производитель BYD обошел Toyota по количеству продаж, опустив ее на вторую строчку рейтинга.

Несмотря на это, по итогам первой половины 2025 года, Toyota оставалась в тройке лидеров украинского авторынка вместе с Volkswagen и Renault, сохраняя стабильный спрос среди покупателей.