- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Toyota наращивает глобальное производство на фоне стабильного спроса на гибриды
Toyota сообщила о росте мирового производства пятый месяц подряд в октябре, что стало возможным благодаря высокому спросу на гибридные модели в США. Это компенсировало спад продаж на внутреннем рынке Японии и Китае.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует публикация Reuters.
Производство и продажи Toyota
Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил о росте мирового производства в октябре на 4% в годовом измерении – до 926 987 автомобилей. Мировые продажи компании также увеличились на 2% и достигли 922 087 единиц, что стало десятым месяцем роста.
Ключевым фактором положительной динамики стал рынок США, где производство выросло на 26% в месяц. Это уже пятый месяц подряд с двусмысленными темпами роста, что объясняется стабильным спросом на гибридные модели, а также возобновлением производства после остановки прошлогодних двух моделей.
В Японии производство увеличилось на 7%, однако продажи сократились на 4%. Причины спада компания не уточнила. В Китае ситуация оставалась более сложной: производство снизилось на 6%, а продажи – на 7% из-за завершения программ государственного субсидирования в отдельных регионах.
По итогам первых десяти месяцев года Toyota реализовала 8,7 млн автомобилей. Доля гибридных моделей составила 42% от общего объема продаж, в то время как электромобили на аккумуляторных батареях занимали менее 2%.
Toyota в Украине
В 2025 году Toyota в Украине удерживает позиции одного из ключевых игроков рынка. В частности, в августе бренд возглавил рейтинг самых популярных автомобильных марок, когда украинцы приобрели около 6,8 тысячи авто, отдав предпочтение именно Toyota.
Впрочем, конкуренция постепенно усиливается. В сентябре 2025 года китайский производитель BYD обошел Toyota по количеству продаж, опустив ее на вторую строчку рейтинга.
Несмотря на это, по итогам первой половины 2025 года, Toyota оставалась в тройке лидеров украинского авторынка вместе с Volkswagen и Renault, сохраняя стабильный спрос среди покупателей.