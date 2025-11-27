Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Toyota нарощує глобальне виробництво на тлі стабільного попиту на гібриди

Toyota
Toyota збільшила світове виробництво у жовтні / Pixabay

Toyota повідомила про зростання світового виробництва п’ятий місяць поспіль у жовтні, що стало можливим завдяки високому попиту на гібридні моделі у США. Це компенсувало спад продажів на внутрішньому ринку Японії та в Китаї.

Як пише Delo.ua, про це свідчить публікація Reuters.

Виробництво та продажі Toyota

Японський автовиробник Toyota Motor заявив про зростання світового виробництва у жовтні на 4% у річному вимірі - до 926 987 автомобілів. Світові продажі компанії також збільшилися на 2% і сягнули 922 087 одиниць, що стало десятим поспіль місяцем зростання.

Ключовим фактором позитивної динаміки став ринок США, де виробництво зросло на 26% за місяць. Це вже п’ятий місяць поспіль із двозначними темпами зростання, що пояснюється стабільним попитом на гібридні моделі, а також відновленням виробництва після торішньої зупинки двох моделей.

У Японії виробництво збільшилося на 7%, проте продажі скоротилися на 4%. Причини спаду компанія не уточнила. У Китаї ситуація залишалася складнішою: виробництво знизилося на 6%, а продажі - на 7% через завершення програм державного субсидування в окремих регіонах.

За підсумками перших десяти місяців року Toyota реалізувала 8,7 млн автомобілів. Частка гібридних моделей склала 42% від загального обсягу продажів, тоді як електромобілі на акумуляторних батареях займали менш ніж 2%.

Toyota в Україні

У 2025 році Toyota в Україні утримує позиції одного з ключових гравців ринку. Зокрема, у серпні бренд очолив рейтинг найпопулярніших автомобільних марок, коли українці придбали близько 6,8 тисяч авто, віддавши перевагу саме Toyota.

Втім, конкуренція поступово посилюється. У вересні 2025 року китайський виробник BYD обійшов Toyota за кількістю продажів, опустивши її на другу сходинку рейтингу.

Попри це, за підсумками першої половини 2025 року Toyota залишалася в трійці лідерів українського авторинку разом із Volkswagen та Renault, зберігаючи стабільний попит серед покупців.

Автор:
Ольга Опенько