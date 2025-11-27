Toyota нарощує глобальне виробництво на тлі стабільного попиту на гібриди

Toyota повідомила про зростання світового виробництва п’ятий місяць поспіль у жовтні, що стало можливим завдяки високому попиту на гібридні моделі у США. Це компенсувало спад продажів на внутрішньому ринку Японії та в Китаї.

Як пише Delo.ua, про це свідчить публікація Reuters.

Виробництво та продажі Toyota

Японський автовиробник Toyota Motor заявив про зростання світового виробництва у жовтні на 4% у річному вимірі - до 926 987 автомобілів. Світові продажі компанії також збільшилися на 2% і сягнули 922 087 одиниць, що стало десятим поспіль місяцем зростання.

Ключовим фактором позитивної динаміки став ринок США, де виробництво зросло на 26% за місяць. Це вже п’ятий місяць поспіль із двозначними темпами зростання, що пояснюється стабільним попитом на гібридні моделі, а також відновленням виробництва після торішньої зупинки двох моделей.

У Японії виробництво збільшилося на 7%, проте продажі скоротилися на 4%. Причини спаду компанія не уточнила. У Китаї ситуація залишалася складнішою: виробництво знизилося на 6%, а продажі - на 7% через завершення програм державного субсидування в окремих регіонах.

За підсумками перших десяти місяців року Toyota реалізувала 8,7 млн автомобілів. Частка гібридних моделей склала 42% від загального обсягу продажів, тоді як електромобілі на акумуляторних батареях займали менш ніж 2%.

Toyota в Україні

У 2025 році Toyota в Україні утримує позиції одного з ключових гравців ринку. Зокрема, у серпні бренд очолив рейтинг найпопулярніших автомобільних марок, коли українці придбали близько 6,8 тисяч авто, віддавши перевагу саме Toyota.

Втім, конкуренція поступово посилюється. У вересні 2025 року китайський виробник BYD обійшов Toyota за кількістю продажів, опустивши її на другу сходинку рейтингу.

Попри це, за підсумками першої половини 2025 року Toyota залишалася в трійці лідерів українського авторинку разом із Volkswagen та Renault, зберігаючи стабільний попит серед покупців.