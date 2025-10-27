Запланована подія 2

Обсяг виробництва Toyota зростає четвертий місяць поспіль завдяки високому попиту в США

салон Toyota
Обсяг виробництва Toyota зростає четвертий місяць поспіль. / Вікіпедія

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor 27 жовтня повідомила про зростання світового виробництва на 11% у вересні, що стало четвертим місяцем безперервного збільшення показників. Основний драйвер — високий попит і зростання виробництва на 29% у США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зростання виробництва

Глобальне виробництво Toyota у вересні сягнуло 918 146 автомобілів, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ключовим фактором зростання став американський ринок:

  • виробництво в США зросло на 29%. Це пояснюється високим попитом на гібридні моделі та відновленням після торішнього призупинення випуску двох моделей; 
  • виробництво в Японії збільшилося на 9%, а в Китаї — на 16%.

Результати продажів

Світові продажі Toyota у вересні збільшившись на 3% до 879 314 автомобілів. Зростання продажів на 14% у США компенсувало незначне зниження в Китаї (-1%) та Японії (-5%).

За перші дев'ять місяців поточного року Toyota, включно з брендом Lexus, продала 7,8 мільйона автомобілів, що на 5% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 вересня підписав указ, який знижує тарифи на імпорт японських автомобілів з 27,5% до 15%. Формалізація угоди між США та Японією зменшила невизначеність для японського автомобільного сектора, який сильно постраждав від попередніх мит. Наприклад, компанія Toyota, що повідомляла про втрати прибутку на майже $10 мільярдів через тарифи, високо оцінила це рішення.

Автор:
Тетяна Ковальчук