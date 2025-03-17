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Toyota RAV4 стала найбільш продаваною моделлю у світі у 2025 році
У 2025 році світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей очолив кросовер Toyota RAV4, який випередив попереднього лідера — Toyota Corolla. Ford F-Series значно покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та зайнявши третє місце.
Про це повідомляє портал Fоcus2mоvе.
Попри зростання ринку електромобілів, у десятку найпопулярніших потрапила лише одна електрична модель — Tesla Model Y, яка опустилася на одну позицію вниз.
Загалом продажі електрокарів сповільнилися, а виробники Tesla та BYD повідомили про зниження реалізації через проблеми з інфраструктурою зарядних станцій та перебої в ланцюгах постачання.
У січні 2025 року Toyota RAV4 стала лідером світового ринку, реалізувавши 73 907 одиниць, що на 11,4% менше, ніж у відповідний період минулого року. Toyota Corolla, яка опустилася на друге місце, зафіксувала 70 822 продажі, що означає спад на 26,4%. Ford F-Series, що піднявся на чотири позиції, показав значне зростання (+42,5%) і продав 69 805 одиниць.
Tesla Model Y, що втратила одну позицію, реалізувала 64 405 авто (-19,6%). Honda CR-V посіла п’яте місце, продавши 53 492 одиниці (-25,2%). Volkswagen Tiguan зміцнив свої позиції, піднявшись на шість рядків із результатом 46 093 проданих авто (+10,6%). Chevrolet Silverado посів сьоме місце із 44 686 продажами (-8,8%).
Hyundai Tucson, що опустився на три позиції, продав 44 623 одиниці (-9,8%). Toyota Camry втратила одну сходинку, реалізувавши 43 455 авто (-8,1%). Kia Sportage, навпаки, піднявся на одну позицію, досягнувши результату в 39 333 продажі (-7,7%).
Згідно з повідомленням, попри домінування традиційних бензинових та дизельних моделей у топ-100, електрифікація ринку продовжується. Однак виробники стикаються з викликами, такими як недостатня кількість зарядних станцій та проблеми з постачанням компонентів.
Додамо, що в Україні за підсумками 2024 року було придбано 68,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 9,2% більше, ніж у 2023 році. У середньому щомісяця дилери продавали 5,7 тис. авто. Беззаперечнім лідером продажів також була Toyota.