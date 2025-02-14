Ринок нових авто в Україні: підсумки 2024 року та топ-моделі

У 2024 році в Україні було придбано 68,8 тис. нових легкових автомобілів, що на 9,2% більше, ніж у 2023 році. У середньому щомісяця дилери продавали 5,7 тис. авто, а піковий період припав на серпень – через чутки про можливе введення 15% податку на імпортні авто, яке зрештою не відбулося.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Більшість нових легковиків (95,5% або 65 667 авто) було імпортовано, тоді як частка автомобілів українського виробництва склала 4,5% (3084 авто).

ТОП-3 автомобільних брендів за кількістю реєстрацій у 2024 році:

Toyota;

Renault;

Volkswagen.

Топ-10 виробників за підсумками минулого року:

Серед окремих моделей найбільший попит мали Renault Duster та Toyota RAV4, які очолили рейтинг продажів. Відрив між лідерами та іншими моделями у ТОП-10 був суттєвим, однак різниця між самими першими позиціями залишалася мінімальною. Це пояснюється високим попитом на кросовери одного розміру та цінового сегмента.

Зазначається, що продовжує зростати і попит на автомобілі SUV (має кузов "універсал", а також часто систему повного приводу). Якщо тенденція збережеться, то у 2025 році седани та хетчбеки можуть опинитися вже не у десятці, а серед 30 найпопулярніших авто.

Примітно, що серед усіх SUV у десятці найпопулярніших легковиків залишився лише один седан – Toyota Camry. З огляду на стрімке зростання частки кросоверів, цілком імовірно, що вже наступного року знайти седан або хетчбек у ТОП-10 буде складніше, і вони опиняться ближче до тридцяти найпопулярніших моделей.

Серед автомобілів українського виробництва лідером став Skoda Kodiaq (1003 авто), який випускається на закарпатському заводі "Єврокар". Друге місце посів Skoda Karoq (694 авто). Інші авто місцевого виробництва – це переобладнані моделі для поліції, медслужб тощо.

Додамо, що українці стали менше купувати вживані авто. Впродовж січня український автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.