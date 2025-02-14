Рынок новых авто в Украине: итоги 2024 года и топ-модели

В 2024 году в Украине было приобретено 68,8 тысяч. новых легковых автомобилей, что на 9,2% больше, чем в 2023 году. В среднем каждый месяц дилеры продавали 5,7 тыс. авто, а пиковый период пришелся на август – из-за слухов о возможном введении 15% налога на импортные авто, которое в конце концов не произошло.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Большинство новых легковых автомобилей (95,5% или 65 667 авто) было импортировано, тогда как доля автомобилей украинского производства составила 4,5% (3084 авто).

ТОП-3 автомобильных брендов по количеству регистраций в 2024 году:

Toyota;

Renault;

Volkswagen.

Топ-10 производителей по итогам прошлого года:

Среди отдельных моделей наибольший спрос имели Renault Duster и Toyota RAV4, возглавившие рейтинг продаж. Отрыв между лидерами и другими моделями ТОП-10 был существенным, однако разница между самыми первыми позициями оставалась минимальной. Это объясняется высоким спросом на кроссоверы одного размера и ценового сегмента.

Отмечается, что продолжает расти и спрос на автомобили SUV (имеет кузов "универсал", а также часто систему полного привода) . Если тенденция сохранится, то в 2025 году седаны и хэтчбеки могут оказаться уже не в десятке, а среди 30 самых популярных автомобилей.

Примечательно, что среди всех SUV в десятке самых популярных легковушек остался всего один седан – Toyota Camry. Учитывая стремительный рост части кроссоверов, вполне вероятно, что уже в следующем году найти седан или хэтчбек в ТОП-10 будет сложнее, и они окажутся ближе к тридцати самых популярных моделей.

Среди автомобилей украинского производства лидером стал Skoda Kodiaq (1003 авто), выпускаемый на закарпатском заводе "Еврокар". Второе место занял Skoda Karoq (694 авто). Другие авто местного производства – это переоборудованные модели для полиции, медслужб и т.п.

Добавим, что украинцы стали меньше покупать подержанные автомобили. В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.