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Украинцы стали меньше покупать подержанные авто: какие модели выбирают
В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46,6%.
Дальше идут:
- дизельные – 24,4%;
- электромобили – 20,5%;
- гибриды – 4,5%;
- авто с ГБО – 4%.
По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, в январе перешедших на украинские номера, составляет 10 лет.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
ТОП-10 самых популярных моделей января:
1. Volkswagen Golf – 714 ед.;
2. Skoda Octavia – 543 ед.;
3. Renault Megane – 527 ед.;
4. Volkswagen Tiguan – 407 ед.;
5. Audi Q5 – 395 ед.;
6.Volkswagen Passat – 359 ед.;
7. Nissan Leaf – 355 ед.;
8. Tesla Model Y – 341 ед.;
9. Nissan Rogue – 322 ед.;
10. Tesla Model 3 – 312 ед.
Отметим, что в 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее.
В то же время продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.
В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.