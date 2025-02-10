Украинцы стали меньше покупать подержанные авто: какие модели выбирают

В январе украинский автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По отношению к январю 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46,6%.

Дальше идут:

дизельные – 24,4%;

электромобили – 20,5%;

гибриды – 4,5%;

авто с ГБО – 4%.

По данным "Укравтопрома", средний возраст подержанных машин, в январе перешедших на украинские номера, составляет 10 лет.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей января:

1. Volkswagen Golf – 714 ед.;

2. Skoda Octavia – 543 ед.;

3. Renault Megane – 527 ед.;

4. Volkswagen Tiguan – 407 ед.;

5. Audi Q5 – 395 ед.;

6.Volkswagen Passat – 359 ед.;

7. Nissan Leaf – 355 ед.;

8. Tesla Model Y – 341 ед.;

9. Nissan Rogue – 322 ед.;

10. Tesla Model 3 – 312 ед.

Отметим, что в 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тыс. б/у легковушек. Это на 4% больше, чем годом ранее.

В то же время продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году лидером рынка новых авто стал компактный кроссовер Renault Duster. По подсчетам "Укравтопрома", владельцами этой модели стали 6826 украинцев.