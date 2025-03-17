Toyota RAV4 стала самой продаваемой моделью в мире в 2025 году

В 2025 году мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей возглавил кроссовер Toyota RAV4, опередивший предыдущего лидера — Toyota Corolla. Ford F-Series значительно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.

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Об этом сообщает портал Focus2Move.

Несмотря на рост рынка электромобилей, в десятку самых популярных попала только одна электрическая модель — Tesla Model Y, опустившаяся на одну позицию вниз.

В общем, продажи электрокаров замедлились, а производители Tesla и BYD сообщили о снижении реализации из-за проблем с инфраструктурой зарядных станций и перебоях в цепях поставок.

В январе 2025 года Toyota RAV4 стала лидером мирового рынка, реализовав 73 907 единиц, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Toyota Corolla, опустившаяся на второе место, зафиксировала 70 822 продаж, что означает спад на 26,4%. Поднявшийся на четыре позиции Ford F-Series показал значительный рост (+42,5%) и продал 69 805 единиц.

Утратившая одну позицию Tesla Model Y реализовала 64 405 авто (-19,6%). Honda CR-V заняла пятое место, продав 53 492 единицы (-25,2%). Volkswagen Tiguan укрепил свои позиции, поднявшись на шесть строчек с результатом 46 093 проданных авто (+10,6%). Chevrolet Silverado занял седьмое место с 44 686 продажами (-8,8%).

Опустившийся на три позиции Hyundai Tucson продал 44 623 единицы (-9,8%). Toyota Camry потеряла одну строчку, реализовав 43 455 авто (-8,1%). Kia Sportage, напротив, поднялся на одну позицию, достигнув результата в 39 333 продаж (-7,7%).

Согласно сообщению, несмотря на преобладание традиционных бензиновых и дизельных моделей в топ-100, электрификация рынка продолжается. Однако производители сталкиваются с вызовами, такими как недостаточное количество зарядных станций и проблемы с поставкой компонентов.

Добавим, что в Украине по итогам 2024 было приобретено 68,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 9,2% больше, чем в 2023 году. В среднем каждый месяц дилеры продавали 5,7 тыс. авто. Бесспорным лидером продаж также была Toyota.