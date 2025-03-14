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Украинцы заплатили рекордные 220 млн грн транспортного налога за элитные авто
В 2024 году владельцы дорогих автомобилей перечислили в местные бюджеты около 220 млн грн транспортного налога. Больше всего средств – 62,2 млн грн – поступило от плательщиков в Киеве.
Об этом сообщает ГНС.
Поступления от этого налога выросли на 37% и составили на 59 млн грн больше, чем в 2023 году. Увеличилось также и количество владельцев авто, уплативших налог:
- 2023 год – 7 393 человека,
- 2024 год – 10 217 человек.
Подавляющую часть суммы – 136,2 млн грн – уплатили физические лица (7193 владельца). В то же время более 3 тыс. юридических лиц перечислили 83,5 млн. грн.
Кроме Киева, самые большие суммы налога поступили от автовладельцев в следующих регионах:
- Днепропетровская область – 21,2 млн грн;
- Одесская область – 18,8 млн грн;
- Киевская область – 17,2 млн. грн.
Кто платит транспортный налог
Обязанность платить налог имеют владельцы легковых автомобилей не старше 5 лет, если их среднерыночная стоимость превышает установленный порог. В 2024 году он составляет 2662500 грн, в 2025-м – 3 000 000 грн.
Ставка налога – 25 000 грн. в год за каждое авто.
Ежегодно Министерство экономики публикует список подпадающих под налогообложение автомобилей. В 2024 году в него вошли 488 моделей от таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla и другие.
В 2025 году количество моделей в списке сократилось до 352.
Отмечается, что получить уведомления о налоге юридические лица могут в своем электронном кабинете. Физическим лицам налоговая служба пришлет налоговое уведомление-решение по почте или в электронном виде (при наличии соответствующей заявки).
Напомним, Министерство экономики Украины утвердило перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению в 2025 году. Налог на роскошь составляет 25 тысяч гривен.
В частности, речь идет о авто класса "люкс" таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, Lexus BMW, Hymer — Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes — AMG, Mercedes — Benz, Mercedes — Maybach, Porshche, Rolls — Royce, Toyota .